La primera ruta ártica que une China y Europa, al detalle
La primera ruta ártica que une China y Europa, al detalle
El camino comercial más rápido entre los dos extremos del continente euroasiático fue lanzado con éxito por China. La segunda economía más grande del mundo... 14.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-14T12:01+0000
Sputnik resume los puntos clave de este trayecto y sus ventajas en esta infografía.
📈 mercados y finanzas, ruta marítima del norte, 📊 infografía, 📊 infografías económicas, инфографика
12:01 GMT 14.10.2025
El camino comercial más rápido entre los dos extremos del continente euroasiático fue lanzado con éxito por China. La segunda economía más grande del mundo ahora tiene una alternativa rentable al canal de Suez para enviar sus productos a Europa: la Ruta Marítima del Norte, que pasa principalmente por las aguas del Ártico ruso.
Sputnik resume los puntos clave de este trayecto y sus ventajas en esta infografía.
