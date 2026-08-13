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Karoline Leavitt dejará su cargo como vocera de la Casa Blanca
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El presidente estadounidense Donald Trump dio a conocer que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará su puesto a finales de agosto... 13.08.2026, Sputnik Mundo
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Sin embargo, el mandatario adelantó que Leavitt se convertirá en "una de mis principales asesoras externas y una voz influyente dentro del Partido Republicano" de cara a las elecciones intermedias de noviembre."Karoline ha sido una verdadera líder en la Casa Blanca y ha hecho un trabajo fenomenal luchando por la justicia, la libertad y la independencia desde 2018, incluyendo nuestra histórica campaña de reelección de 2024", aseveró Trump en una publicación en Truth Social.
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Karoline Leavitt dejará su cargo como vocera de la Casa Blanca

03:23 GMT 13.08.2026
© AP Photo / Alex BrandonKaroline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, habla con periodistas, el 12 de agosto de 2025, en Washington
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, habla con periodistas, el 12 de agosto de 2025, en Washington - Sputnik Mundo, 1920, 13.08.2026
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El presidente estadounidense Donald Trump dio a conocer que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará su puesto a finales de agosto para dedicar más tiempo al cuidado de sus hijos y su familia.
Sin embargo, el mandatario adelantó que Leavitt se convertirá en "una de mis principales asesoras externas y una voz influyente dentro del Partido Republicano" de cara a las elecciones intermedias de noviembre.
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"Karoline ha sido una verdadera líder en la Casa Blanca y ha hecho un trabajo fenomenal luchando por la justicia, la libertad y la independencia desde 2018, incluyendo nuestra histórica campaña de reelección de 2024", aseveró Trump en una publicación en Truth Social.
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