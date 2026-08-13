Karoline Leavitt dejará su cargo como vocera de la Casa Blanca

Sin embargo, el mandatario adelantó que Leavitt se convertirá en "una de mis principales asesoras externas y una voz influyente dentro del Partido Republicano" de cara a las elecciones intermedias de noviembre."Karoline ha sido una verdadera líder en la Casa Blanca y ha hecho un trabajo fenomenal luchando por la justicia, la libertad y la independencia desde 2018, incluyendo nuestra histórica campaña de reelección de 2024", aseveró Trump en una publicación en Truth Social.
El presidente estadounidense Donald Trump dio a conocer que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará su puesto a finales de agosto para dedicar más tiempo al cuidado de sus hijos y su familia.
Sin embargo, el mandatario adelantó que Leavitt se convertirá en "una de mis principales asesoras externas y una voz influyente dentro del Partido Republicano" de cara a las elecciones intermedias de noviembre.
"Karoline ha sido una verdadera líder en la Casa Blanca y ha hecho un trabajo fenomenal luchando por la justicia, la libertad y la independencia desde 2018, incluyendo nuestra histórica campaña de reelección de 2024", aseveró Trump en una publicación en Truth Social.
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