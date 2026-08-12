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El consumo eléctrico en EEUU se perfila para romper récords debido a la IA y las criptomonedas

El consumo eléctrico en EEUU se perfila para romper récords debido a la IA y las criptomonedas

Sputnik Mundo

Tras hilar su segundo récord anual en 2025, el consumo eléctrico en EEUU seguirá aumentando durante los próximos dos años, impulsado, entre otros factores, por... 12.08.2026, Sputnik Mundo

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El documento prevé que la demanda eléctrica aumentará desde los 4.195 millones de kilovatios-hora (kWh) de 2025 hasta los 4.268 millones en 2026 y los 4.391 en 2027.De acuerdo con el análisis, detrás del aumento de la demanda se encuentran los centros de datos y las criptomonedas, aunado a que los hogares y las empresas utilizan más electricidad y menos combustibles fósiles para la calefacción y el transporte.Particularmente en Texas, la EIA rebajó de 14 a 6% su previsión de demanda eléctrica para 2027 luego de que el gobernador del estado, Greg Abbott, anunciara una moratoria sobre la construcción de nuevos centros de datos.El documento también prevé que las ventas de electricidad en 2026 se reduzcan para los consumidores residenciales hasta los 1.514 millones de kWh; aunque estimó que estas crecerán hasta los 1.545 y los 1.604 millones de kWh para los clientes comerciales y los industriales, respectivamente.

https://noticiaslatam.lat/20260809/la-ia-obliga-a-eeuu-a-preparar-un-plan-de-emergencia-1174581494.html

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