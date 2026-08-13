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"Fidel no era neutral": el hermano del 'Che' comparte recuerdos familiares con el líder cubano | Videos

"Fidel no era neutral": el hermano del 'Che' comparte recuerdos familiares con el líder cubano | Videos

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A cien años de su natalicio, la figura de Fidel Castro continúa generando posiciones encontradas, pero no deja a nadie indiferente. Incluso quienes lo... 13.08.2026, Sputnik Mundo

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Un testimonio explusivo a Sputnik de Juan Martín Guevara, hermano del Che Guevara, reconstruye algunos de esos momentos y ofrece una mirada personal sobre Fidel, desde su relación con la familia Guevara hasta el impacto que tuvo en la memoria de varias generaciones.Fidel, del mito político al recuerdo personalUno de los episodios más personales del testimonio se remonta a 1983. La familia de Juan Martín Guevara había viajado a Cuba en 1973, cuando su hija Ana tenía apenas cinco años. El propio Juan Martín permaneció preso en Argentina y no recuperó la libertad hasta 1983. Para entonces, Ana había pasado diez años de su vida en Cuba.Cuando llegó el momento de regresar a Argentina, la adolescente se resistía a abandonar la isla. Tenía allí a sus amigos, sus estudios y buena parte de su familia.Ante la imposibilidad de resolver la situación por los canales habituales, decidió escribirle directamente a Fidel Castro. En la carta explicó que era hermano del Che, que la niña tenía familiares en Cuba y que quería regresar a la isla.La respuesta llegó rápidamente. "A la semana me llaman de la Embajada para hacer los papeles: Ana viaja a Cuba en el 83". Pero lo que ocurrió después es el episodio que más profundamente quedó grabado en la memoria de la familia.Ana regresó a Cuba. Al día siguiente ocurrió algo que la familia difícilmente olvidaría: Fidel Castro acudió personalmente a verla. "A la mañana siguiente de que ella llega, Fidel cae a la casa a verla. Le dice: '¿Cómo está la niña? ¿Cómo estás tú?'".Para el hermano del Che, aquel gesto resume una dimensión de Fidel que considera esencial y que, a su juicio, suele perderse detrás de la figura política. "El recuerdo que ella tiene de eso es una locura: que en Cuba, con todo lo que tenía Fidel encima, viniera a verla a la mañana siguiente".La importancia del episodio no estaba únicamente en que Fidel hubiera intervenido para facilitar su regreso. Para Ana, lo decisivo fue que el propio líder cubano se presentara en la casa para conocerla.Juan Martín interpreta aquella conducta como una muestra de una faceta menos conocida del dirigente cubano: "Era un tipo que estaba en lo particular también, en lo humano y en lo cercano".Fidel, un dirigente con una mirada adelantadaEl testimonio también destaca otra característica atribuida a Fidel: su capacidad para anticipar determinados debates internacionales. Entre ellos menciona la cuestión medioambiental. Según recuerda, Fidel hablaba del cambio climático mucho antes de que el tema adquiriera la relevancia política y mediática que tiene actualmente.En su interpretación, esa capacidad de anticipación formaba parte de una personalidad más amplia: la de un dirigente con visión estratégica, pero al mismo tiempo atento a cuestiones concretas de la vida cotidiana. "Era, además de un personaje con visión estratégica y un dirigente, un tipo humano: un tipo con características humanas, siempre cercano"."Ni Fidel ni el 'Che' son neutrales"Para Juan Martín, precisamente esa influencia explica por qué Fidel y el Che siguen provocando posiciones tan enfrentadas. "Ni Fidel ni el Che son [figuras] neutrales", afirma de manera categórica.Para Juan Martín, la razón de esa polarización está en el proyecto político y social que representó Fidel Castro. Considera que su objetivo fundamental era transformar las estructuras de desigualdad existentes en Cuba y, en un sentido más amplio, en América Latina.La educación como símbolo de la transformación cubanaUno de los principales ejemplos que menciona es la educación.El hermano del Che destaca el proceso de expansión de la enseñanza en Cuba y, especialmente, la posibilidad de que sectores tradicionalmente excluidos pudieran acceder a estudios secundarios y universitarios. La pregunta que plantea resume su argumento:Y pone un ejemplo concreto: el de los campesinos de las zonas rurales. "Si no, ¿cómo iba a llegar un campesino metido en el medio de la sierra a estudiar y después ser universitario?".Para él, la educación fue una de las expresiones más claras de la idea de justicia social asociada al proyecto revolucionario. La cuestión, reconoce, trasciende el caso cubano y conduce a un debate mucho más amplio sobre cómo reducir las desigualdades en otros países latinoamericanos.En ese sentido, define a Fidel como "un representante de la justicia social, de la cercanía con la gente".De igual manera, independientemente de la valoración que cada persona haga de aquel proyecto, hay algo que el propio testimonio deja claro: Fidel Castro consiguió convertirse en una figura reconocible mucho más allá de las fronteras de Cuba y, para quienes lo conocieron personalmente, también dejó recuerdos que difícilmente pueden reducirse a los libros de historia.

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