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100 años de Fidel y la historia que no suele contarse
100 años de Fidel y la historia que no suele contarse
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En este episodio hablamos del centenario de Fidel Castro y cómo su figura es percibida en la Rusia moderna. También tratamos sobre el aniversario de los... 12.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-12T15:00+0000
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¿Cómo construyó Washington el relato de la posguerra? ¿Por qué en Occidente suele quedar relegado el papel decisivo de la ofensiva soviética contra Japón en agosto de 1945?Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de @Cubadebate y @SputnikMundo.
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100 años de Fidel y la historia que no suele contarse
En este episodio hablamos del centenario de Fidel Castro y cómo su figura es percibida en la Rusia moderna. También tratamos sobre el aniversario de los bombardeos atómicos de Japón, pero sobre todo de la batalla por imponer una versión de la historia.
¿Cómo construyó Washington el relato de la posguerra? ¿Por qué en Occidente suele quedar relegado el papel decisivo de la ofensiva soviética contra Japón en agosto de 1945?
Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de @Cubadebate y @SputnikMundo.