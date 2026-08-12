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100 años de Fidel y la historia que no suele contarse

100 años de Fidel y la historia que no suele contarse

Sputnik Mundo

En este episodio hablamos del centenario de Fidel Castro y cómo su figura es percibida en la Rusia moderna. También tratamos sobre el aniversario de los... 12.08.2026, Sputnik Mundo

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de moscú a la habana

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¿Cómo construyó Washington el relato de la posguerra? ¿Por qué en Occidente suele quedar relegado el papel decisivo de la ofensiva soviética contra Japón en agosto de 1945?Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de @Cubadebate y @SputnikMundo.

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100 años de Fidel y la historia que no suele contarse Sputnik Mundo 100 años de Fidel y la historia que no suele contarse 2026-08-12T15:00+0000 true PT35M39S

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