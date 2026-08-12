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La virtud por sobre los monumentos: el recuerdo de un exparlamentario ruso sobre Fidel Castro | Videos

La virtud por sobre los monumentos: el recuerdo de un exparlamentario ruso sobre Fidel Castro | Videos

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Cientos de niños afectados por Chernóbil fueron acogidos en Cuba por Fidel Castro, recuerda a Sputnik el jefe del presídium de la Asociación Rusa de... 12.08.2026, Sputnik Mundo

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En 1986, Fidel Castro invitó a Cuba a más de 200 menores de la región de Briansk (actual Rusia), afectados por la catástrofe de la central nuclear de Chernóbil, cuenta. Para rendir homenaje a aquel gesto humanitario del líder cubano, Kaláshnikov, quien entonces se desempeñaba como senador por la región de Briansk, propuso erigir allí un monumento en su honor.Castro agradeció la iniciativa, prosigue. No obstante, la rechazó categóricamente, fiel a su conocida postura de no buscar tributos personales."Me causó una impresión muy fuerte"Kaláshnikov hace un especial hincapié en el don de la palabra que tenía Fidel Castro. En su opinión, fue un líder que "hablaba de cosas muy complejas con un lenguaje muy sencillo".En este contexto, el exparlamentario ruso comparte los recuerdos de su primer encuentro con Castro, revela por qué el líder de la Revolución Cubana le causó una fuerte impresión y profundiza en temas de momento que abordaron durante su estancia en Cuba.¿Cómo Castro conquistaba a las multitudes con la palabra?En 1995, durante la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social celebrada en Copenhague, Kaláshnikov presenció una escena que lo sorprendió profundamente. Al salir de la sede del encuentro, siguió la caravana de Fidel Castro, quien de repente se detuvo en la Plaza del Ayuntamiento que estaba prácticamente vacía.El líder de la Revolución Cubana se dirigió al centro de la plaza, donde comenzó a hablar en español. Aunque la mayoría de los presentes probablemente no entendía el idioma, su discurso apasionado hizo que, en breve, una multitud se congregara a su alrededor.Para Kaláshnikov, aquella escena fue una demostración del extraordinario carisma de Fidel Castro, capaz de conectar con la gente incluso sin compartir un idioma."¿Se imaginan lo que es pararse en medio de una plaza vacía y en 10 o 15 minutos reunir a una multitud enorme? Aquello me causó una impresión tremenda", recuerda el jefe del presídium de la Asociación Rusa de Cooperación Internacional y exparlamentario del Consejo de la Federación (Senado) ruso.

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