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¿Cuáles fueron los primeros acuerdos alcanzados entre el Gobierno de Venezuela y la oposición?

¿Cuáles fueron los primeros acuerdos alcanzados entre el Gobierno de Venezuela y la oposición?

Sputnik Mundo

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, informó mediante un comunicado publicado en su cuenta de Telegram que concluyó el primer... 13.08.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con el legislador, se acordó la instalación de dos mesas técnicas: una para la atención de los estragos causados por el doblete sísmico y otra para el fortalecimiento de la democracia, el Poder Judicial y el poder electoral.En el primer caso, se acordó que ambas partes concentrarán esfuerzos para recuperar los activos de la reserva internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra para atender la crisis por los terremotos. Por otra parte, ambas partes pactaron iniciar un proceso para la transformación del sistema de justicia mediante, por ejemplo, reformas a la Ley Orgánica.El cronograma de ejecución de los acuerdos comenzará este mes de agosto con los anuncios oficiales y las acciones concretas, bajo un mecanismo de trabajo continuo que asegure el cumplimiento estricto de cada compromiso.Las delegaciones instalaron el primer ciclo de conversaciones en el Centro de Convenciones del parque Simón Bolívar, ubicado en La Carlota, en el estado Miranda (norte).La delegación del Gobierno está integrada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, así como por la ministra de Educación Universitaria, Ana María San Juan, y los diputados oficialistas Jorge Arreaza, América Pérez, Genesis Garvett y Pedro Infante.Por su parte, la delegación opositora estará conformada por la líder de la Asamblea Nacional (2015-2020), Dinorah Figuera, y los exdiputados Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara.En junio, Figuera regresó al país, tras ocho años en el exilio, para reunirse con el encargado de negocios de EEUU en Caracas, John Barrett, y el presidente del parlamento, por invitación del Departamento de Estado.

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