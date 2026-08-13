Controles de EEUU a exportaciones podrían causar que sus empresas "ya no sean indispensables", advierte medio

Según un sondeo realizado a 175 empresas por el Consejo Empresarial Estados Unidos-China (USCBC, por sus siglas en inglés), el 95% de las firmas estadounidenses consultadas estima que "las operaciones en China son de importancia moderada a muy alta para mantener la competitividad global".Esto se debe, entre otras cosas, a que las empresas estadounidenses pueden aplicar las lecciones que China ha aprendido de otros mercados.En ese sentido, indica el diario asiático, cuando Washington restringe su acceso a uno de los mercados más grandes del mundo, no está limitando la demanda china, sino el mercado disponible para la innovación estadounidense.Un caso que ilustra esta problemática, señala el Global Times, es el de Nvidia, que en abril de 2025 esperaba que las restricciones de EEUU sobre su chip de inteligencia artificial H20 le costaran a la empresa un cargo de 5.500 millones de dólares.Para el medio asiático, mientras el país norteamericano asegura querer proteger el liderazgo estadounidense ignora que el liderazgo no se limita a la capacidad de decidir quién puede comprar tus productos, sino a la capacidad de lograr que el mundo desee seguir comprándolos.
Tras años de endurecimiento de los controles estadounidenses a las exportaciones a China por supuestas razones de seguridad nacional, una nueva encuesta parece mostrar que las restricciones estarían perjudicando los intereses que buscan proteger, señala el diario asiático 'Global Times'.
Según un sondeo realizado a 175 empresas por el Consejo Empresarial Estados Unidos-China (USCBC, por sus siglas en inglés), el 95% de las firmas estadounidenses consultadas estima que "las operaciones en China son de importancia moderada a muy alta para mantener la competitividad global".
Esto se debe, entre otras cosas, a que las empresas estadounidenses pueden aplicar las lecciones que China ha aprendido de otros mercados.
En ese sentido, indica el diario asiático, cuando Washington restringe su acceso a uno de los mercados más grandes del mundo, no está limitando la demanda china, sino el mercado disponible para la innovación estadounidense.
Un caso que ilustra esta problemática, señala el Global Times, es el de Nvidia, que en abril de 2025 esperaba que las restricciones de EEUU sobre su chip de inteligencia artificial H20 le costaran a la empresa un cargo de 5.500 millones de dólares.
Para el medio asiático, mientras el país norteamericano asegura querer proteger el liderazgo estadounidense ignora que el liderazgo no se limita a la capacidad de decidir quién puede comprar tus productos, sino a la capacidad de lograr que el mundo desee seguir comprándolos.
"El verdadero problema de los controles de exportación excesivos no radica simplemente en que puedan no frenar el desarrollo de China, sino en que podrían estar acelerando la aparición de un mundo en el que las empresas estadounidenses ya no sean indispensables", destaca el medio.
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