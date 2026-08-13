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Controles de EEUU a exportaciones podrían causar que sus empresas "ya no sean indispensables", advierte medio
Controles de EEUU a exportaciones podrían causar que sus empresas "ya no sean indispensables", advierte medio
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Tras años de endurecimiento de los controles estadounidenses a las exportaciones a China por supuestas razones de seguridad nacional, una nueva encuesta parece... 13.08.2026, Sputnik Mundo
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Según un sondeo realizado a 175 empresas por el Consejo Empresarial Estados Unidos-China (USCBC, por sus siglas en inglés), el 95% de las firmas estadounidenses consultadas estima que "las operaciones en China son de importancia moderada a muy alta para mantener la competitividad global".Esto se debe, entre otras cosas, a que las empresas estadounidenses pueden aplicar las lecciones que China ha aprendido de otros mercados.En ese sentido, indica el diario asiático, cuando Washington restringe su acceso a uno de los mercados más grandes del mundo, no está limitando la demanda china, sino el mercado disponible para la innovación estadounidense.Un caso que ilustra esta problemática, señala el Global Times, es el de Nvidia, que en abril de 2025 esperaba que las restricciones de EEUU sobre su chip de inteligencia artificial H20 le costaran a la empresa un cargo de 5.500 millones de dólares.Para el medio asiático, mientras el país norteamericano asegura querer proteger el liderazgo estadounidense ignora que el liderazgo no se limita a la capacidad de decidir quién puede comprar tus productos, sino a la capacidad de lograr que el mundo desee seguir comprándolos.
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Controles de EEUU a exportaciones podrían causar que sus empresas "ya no sean indispensables", advierte medio

06:45 GMT 13.08.2026
© AP Photo / Jeff ChiuNvidia Corporation, empresa de software
Nvidia Corporation, empresa de software - Sputnik Mundo, 1920, 13.08.2026
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Tras años de endurecimiento de los controles estadounidenses a las exportaciones a China por supuestas razones de seguridad nacional, una nueva encuesta parece mostrar que las restricciones estarían perjudicando los intereses que buscan proteger, señala el diario asiático 'Global Times'.
Según un sondeo realizado a 175 empresas por el Consejo Empresarial Estados Unidos-China (USCBC, por sus siglas en inglés), el 95% de las firmas estadounidenses consultadas estima que "las operaciones en China son de importancia moderada a muy alta para mantener la competitividad global".
Esto se debe, entre otras cosas, a que las empresas estadounidenses pueden aplicar las lecciones que China ha aprendido de otros mercados.
En ese sentido, indica el diario asiático, cuando Washington restringe su acceso a uno de los mercados más grandes del mundo, no está limitando la demanda china, sino el mercado disponible para la innovación estadounidense.
La gente pasa junto a un robot policial equipado con una cámara de videovigilancia en el estadio de un centro deportivo, en la provincia de Guangdong, China - Sputnik Mundo, 1920, 06.08.2026
Internacional
China impone "contramedidas necesarias" por restricciones tecnológicas de EEUU
6 de agosto, 04:34 GMT
Un caso que ilustra esta problemática, señala el Global Times, es el de Nvidia, que en abril de 2025 esperaba que las restricciones de EEUU sobre su chip de inteligencia artificial H20 le costaran a la empresa un cargo de 5.500 millones de dólares.
Para el medio asiático, mientras el país norteamericano asegura querer proteger el liderazgo estadounidense ignora que el liderazgo no se limita a la capacidad de decidir quién puede comprar tus productos, sino a la capacidad de lograr que el mundo desee seguir comprándolos.
"El verdadero problema de los controles de exportación excesivos no radica simplemente en que puedan no frenar el desarrollo de China, sino en que podrían estar acelerando la aparición de un mundo en el que las empresas estadounidenses ya no sean indispensables", destaca el medio.
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