https://noticiaslatam.lat/20260813/controles-de-eeuu-a-exportaciones-podrian-causar-que-sus-empresas-ya-no-sean-indispensables-1174652059.html

Controles de EEUU a exportaciones podrían causar que sus empresas "ya no sean indispensables", advierte medio

Controles de EEUU a exportaciones podrían causar que sus empresas "ya no sean indispensables", advierte medio

Sputnik Mundo

Tras años de endurecimiento de los controles estadounidenses a las exportaciones a China por supuestas razones de seguridad nacional, una nueva encuesta parece... 13.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-13T06:45+0000

2026-08-13T06:45+0000

2026-08-13T06:45+0000

internacional

eeuu

china

global times

inteligencia artificial

📈 mercados y finanzas

comercio internacional

comercio

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/06/07/1155303061_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d14aadc9bcdf00000f97b0252655b999.jpg

Según un sondeo realizado a 175 empresas por el Consejo Empresarial Estados Unidos-China (USCBC, por sus siglas en inglés), el 95% de las firmas estadounidenses consultadas estima que "las operaciones en China son de importancia moderada a muy alta para mantener la competitividad global".Esto se debe, entre otras cosas, a que las empresas estadounidenses pueden aplicar las lecciones que China ha aprendido de otros mercados.En ese sentido, indica el diario asiático, cuando Washington restringe su acceso a uno de los mercados más grandes del mundo, no está limitando la demanda china, sino el mercado disponible para la innovación estadounidense.Un caso que ilustra esta problemática, señala el Global Times, es el de Nvidia, que en abril de 2025 esperaba que las restricciones de EEUU sobre su chip de inteligencia artificial H20 le costaran a la empresa un cargo de 5.500 millones de dólares.Para el medio asiático, mientras el país norteamericano asegura querer proteger el liderazgo estadounidense ignora que el liderazgo no se limita a la capacidad de decidir quién puede comprar tus productos, sino a la capacidad de lograr que el mundo desee seguir comprándolos.

https://noticiaslatam.lat/20260806/china-impone-contramedidas-necesarias-por-restricciones-tecnologicas-de-eeuu-1174563097.html

eeuu

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, china, global times, inteligencia artificial, 📈 mercados y finanzas, comercio internacional, comercio