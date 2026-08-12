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Rusia toma el control de una localidad y derriba 1.061 drones en una jornada de combates
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Las FFAA rusas tomaron el control de la localidad de Vodianoye, en la región de Járkov, y derribaron 1.061 aeronaves no tripuladas en una jornada de la... 12.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-12T11:42+0000
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El control de Vodianoye permite a las tropas rusas avanzar hacia un importante centro logístico de las FFAA de Ucrania en esta dirección del frente.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 350 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 195 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 340 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 210 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 6 bombas con kits de guiado y planeo, 5 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 5 misiles Neptun, al mismo tiempo que derribó 1.061 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia toma el control de una localidad y derriba 1.061 drones en una jornada de combates
Las FFAA rusas tomaron el control de la localidad de Vodianoye, en la región de Járkov, y derribaron 1.061 aeronaves no tripuladas en una jornada de la operación militar especial, comunican desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.345 militares en todos los frentes.
El control de Vodianoye permite a las tropas rusas avanzar hacia un importante centro logístico de las FFAA de Ucrania en esta dirección del frente.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 350 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 195 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 340 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 210 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra una lancha patrullera, aeródromos militares, instalaciones de infraestructura energética, de combustible y de transporte utilizadas por las tropas de Kiev, lugares de almacenamiento de drones y sus componentes, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 159zonas", señalan desde la entidad castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 6 bombas con kits de guiado y planeo, 5 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 5 misiles Neptun, al mismo tiempo que derribó 1.061 aeronaves no tripuladas.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 205.017 drones, 669 sistemas de misiles antiaéreos, 30.551 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.769 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.127 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 69.080 vehículos militares especiales.
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