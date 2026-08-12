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Rusia toma el control de una localidad y derriba 1.061 drones en una jornada de combates

Rusia toma el control de una localidad y derriba 1.061 drones en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas tomaron el control de la localidad de Vodianoye, en la región de Járkov, y derribaron 1.061 aeronaves no tripuladas en una jornada de la... 12.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-12T11:42+0000

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El control de Vodianoye permite a las tropas rusas avanzar hacia un importante centro logístico de las FFAA de Ucrania en esta dirección del frente.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 350 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 195 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 340 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 210 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 6 bombas con kits de guiado y planeo, 5 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 5 misiles Neptun, al mismo tiempo que derribó 1.061 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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