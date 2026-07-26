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Putin destaca el rol de la Armada rusa en el cumplimiento de las tareas de la operación militar especial

Putin destaca el rol de la Armada rusa en el cumplimiento de las tareas de la operación militar especial

Sputnik Mundo

La Armada de Rusia desempeña un papel fundamental en el cumplimiento de los objetivos de la operación militar en Ucrania, y sigue siendo un elemento clave para... 26.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-26T14:48+0000

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De acuerdo con Putin, las fuerzas navales rusas, incluida la Infantería de Marina, siguen siendo uno de los "elementos clave para garantizar la seguridad del país y mantener la paridad global mediante el desarrollo del componente marítimo de nuestra tríada nuclear".Por su parte, el comandante en jefe de la Armada, el almirante Alexandr Moiséyev, informó a Putin que en 2026 ya se habían incorporado 20 buques a la composición de la flota rusa, y que otras 21 unidades —entre ellas el submarino nuclear Perm— se sumarán a la fuerza naval a finales de 2026.Al mismo tiempo, las prioridades de desarrollo de la Armada rusa se determinarán tomando en cuenta la experiencia de la operación militar en Ucrania, agregó a su vez el asesor del Kremlin para asuntos navales y exsecretario del Consejo de Seguridad del país, Nikolái Pátrushev.

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