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Putin destaca el rol de la Armada rusa en el cumplimiento de las tareas de la operación militar especial
Putin destaca el rol de la Armada rusa en el cumplimiento de las tareas de la operación militar especial
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La Armada de Rusia desempeña un papel fundamental en el cumplimiento de los objetivos de la operación militar en Ucrania, y sigue siendo un elemento clave para... 26.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-26T14:48+0000
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De acuerdo con Putin, las fuerzas navales rusas, incluida la Infantería de Marina, siguen siendo uno de los "elementos clave para garantizar la seguridad del país y mantener la paridad global mediante el desarrollo del componente marítimo de nuestra tríada nuclear".Por su parte, el comandante en jefe de la Armada, el almirante Alexandr Moiséyev, informó a Putin que en 2026 ya se habían incorporado 20 buques a la composición de la flota rusa, y que otras 21 unidades —entre ellas el submarino nuclear Perm— se sumarán a la fuerza naval a finales de 2026.Al mismo tiempo, las prioridades de desarrollo de la Armada rusa se determinarán tomando en cuenta la experiencia de la operación militar en Ucrania, agregó a su vez el asesor del Kremlin para asuntos navales y exsecretario del Consejo de Seguridad del país, Nikolái Pátrushev.
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Putin destaca el rol de la Armada rusa en el cumplimiento de las tareas de la operación militar especial
La Armada de Rusia desempeña un papel fundamental en el cumplimiento de los objetivos de la operación militar en Ucrania, y sigue siendo un elemento clave para garantizar la seguridad de la nación euroasiática, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, durante la ceremonia de celebración del Día de la Armada rusa en San Petersburgo.
De acuerdo con Putin, las fuerzas navales rusas, incluida la Infantería de Marina
, siguen siendo uno de los "elementos clave para garantizar la seguridad del país y mantener la paridad global mediante el desarrollo del componente marítimo de nuestra tríada nuclear".
"Los sistemas navales asestan golpes devastadores al enemigo con armas de alta precisión. Los marinos avanzan y luchan con valentía, destreza y sin miedo. Todo el país los apoya y espera su regreso a casa con la victoria", enfatizó el mandatario.
Por su parte, el comandante en jefe de la Armada, el almirante Alexandr Moiséyev, informó a Putin que en 2026 ya se habían incorporado 20 buques a la composición de la flota rusa, y que otras 21 unidades —entre ellas el submarino nuclear Perm— se sumarán a la fuerza naval a finales de 2026.
Al mismo tiempo, las prioridades de desarrollo de la Armada rusa se determinarán tomando en cuenta la experiencia de la operación militar en Ucrania
, agregó a su vez el asesor del Kremlin para asuntos navales y exsecretario del Consejo de Seguridad del país, Nikolái Pátrushev.