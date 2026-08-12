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Instrumento de la "nueva guerra": los pagos internacionales avanzan hacia sistemas nacionales, indica experto

Instrumento de la "nueva guerra": los pagos internacionales avanzan hacia sistemas nacionales, indica experto

Sputnik Mundo

Las transacciones internacionales resultaron ser el tema más complejo del mundo de las finanzas, explicó el director general del banco ruso PSB, Piotr Fradkov... 12.08.2026, Sputnik Mundo

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Al subrayar la importancia de dejar de utilizar el dólar en las transacciones, destacó que esto no resuelve el problema de forma definitiva. La cuota del dólar sigue oscilando entre el 40% y el 50% de los pagos internacionales, mientras aumenta la importancia de las transacciones en monedas nacionales, apuntó Fradkov.Se trata, pues, de un cambio global en el que la infraestructura de pagos internacional comienza a ser sustituida por un conjunto de sistemas nacionales. El objetivo es "evitar una dependencia, pero sin caer en otra", agregó el analista."Los países no solo intentan pasar a utilizar sus monedas nacionales en las transacciones, sino que, lo que es fundamental, pretenden crear su propia infraestructura de pagos que les permita controlar sus propios flujos comerciales, tanto en las transacciones bilaterales como en las realizadas con terceros países", comentó.En este contexto, presentó el innovador sistema de pagos del banco, denominado A7. Entre sus principales ventajas, destacó que facilita las transacciones transfronterizas sin recurrir a infraestructuras occidentales como SWIFT ni a instrumentos basados en el dólar.He aquí más detalles del sistema:Muchos países no solo están motivados por el temor a incumplir determinadas sanciones o verse afectados por sanciones secundarias, sino también por sus propios intereses económicos, la necesidad de hacer negocios y la posibilidad de realizar transacciones mediante sistemas alternativos a los dos o tres existentes, añadió el experto.Además, sostuvo que el mundo se aleja de un sistema universal de liquidación y avanza hacia soluciones nacionales, regionales e interregionales que competirán entre sí y serán resistentes a las sanciones. En este sentido, la "soberanía financiera y —en un sentido más amplio— la soberanía tecnológica" se convierte en una tarea del Estado."Todos se dieron cuenta, uno tras otro, de que la cuestión de las liquidaciones es un cuello de botella que, en cualquier momento, puede convertirse en un grave obstáculo para la realización de los pagos comerciales", concluyó.

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