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Instrumento de la "nueva guerra": los pagos internacionales avanzan hacia sistemas nacionales, indica experto
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Las transacciones internacionales resultaron ser el tema más complejo del mundo de las finanzas, explicó el director general del banco ruso PSB, Piotr Fradkov... 12.08.2026, Sputnik Mundo
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Al subrayar la importancia de dejar de utilizar el dólar en las transacciones, destacó que esto no resuelve el problema de forma definitiva. La cuota del dólar sigue oscilando entre el 40% y el 50% de los pagos internacionales, mientras aumenta la importancia de las transacciones en monedas nacionales, apuntó Fradkov.Se trata, pues, de un cambio global en el que la infraestructura de pagos internacional comienza a ser sustituida por un conjunto de sistemas nacionales. El objetivo es "evitar una dependencia, pero sin caer en otra", agregó el analista."Los países no solo intentan pasar a utilizar sus monedas nacionales en las transacciones, sino que, lo que es fundamental, pretenden crear su propia infraestructura de pagos que les permita controlar sus propios flujos comerciales, tanto en las transacciones bilaterales como en las realizadas con terceros países", comentó.En este contexto, presentó el innovador sistema de pagos del banco, denominado A7. Entre sus principales ventajas, destacó que facilita las transacciones transfronterizas sin recurrir a infraestructuras occidentales como SWIFT ni a instrumentos basados en el dólar.He aquí más detalles del sistema:Muchos países no solo están motivados por el temor a incumplir determinadas sanciones o verse afectados por sanciones secundarias, sino también por sus propios intereses económicos, la necesidad de hacer negocios y la posibilidad de realizar transacciones mediante sistemas alternativos a los dos o tres existentes, añadió el experto.Además, sostuvo que el mundo se aleja de un sistema universal de liquidación y avanza hacia soluciones nacionales, regionales e interregionales que competirán entre sí y serán resistentes a las sanciones. En este sentido, la "soberanía financiera y —en un sentido más amplio— la soberanía tecnológica" se convierte en una tarea del Estado."Todos se dieron cuenta, uno tras otro, de que la cuestión de las liquidaciones es un cuello de botella que, en cualquier momento, puede convertirse en un grave obstáculo para la realización de los pagos comerciales", concluyó.
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Instrumento de la "nueva guerra": los pagos internacionales avanzan hacia sistemas nacionales, indica experto

08:35 GMT 12.08.2026 (actualizado: 09:48 GMT 12.08.2026)
© AP Photo / Nam Y. HuhUn ciudadano estadounidense realiza un pago en un restaurante de autoservicio en Mount Prospect, Illinois (imagen referencial)
Un ciudadano estadounidense realiza un pago en un restaurante de autoservicio en Mount Prospect, Illinois (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 12.08.2026
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Las transacciones internacionales resultaron ser el tema más complejo del mundo de las finanzas, explicó el director general del banco ruso PSB, Piotr Fradkov, a los medios rusos. Así, explicó qué alternativas existen a las operaciones en dólares a nivel mundial y de qué herramientas dispone Rusia para hacer frente a esta "nueva guerra".
Al subrayar la importancia de dejar de utilizar el dólar en las transacciones, destacó que esto no resuelve el problema de forma definitiva. La cuota del dólar sigue oscilando entre el 40% y el 50% de los pagos internacionales, mientras aumenta la importancia de las transacciones en monedas nacionales, apuntó Fradkov.
"Se puede pasar del dólar al rublo, al yuan o a los instrumentos digitales, pero, aun así, la dependencia del marco externo como tal se mantiene, porque existe un sistema de control ajeno y hay soluciones de liquidez que permiten controlar las transacciones entre países con bastante precisión", aseveró.
Se trata, pues, de un cambio global en el que la infraestructura de pagos internacional comienza a ser sustituida por un conjunto de sistemas nacionales. El objetivo es "evitar una dependencia, pero sin caer en otra", agregó el analista.
"Los países no solo intentan pasar a utilizar sus monedas nacionales en las transacciones, sino que, lo que es fundamental, pretenden crear su propia infraestructura de pagos que les permita controlar sus propios flujos comerciales, tanto en las transacciones bilaterales como en las realizadas con terceros países", comentó.
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En este contexto, presentó el innovador sistema de pagos del banco, denominado A7. Entre sus principales ventajas, destacó que facilita las transacciones transfronterizas sin recurrir a infraestructuras occidentales como SWIFT ni a instrumentos basados en el dólar.
He aquí más detalles del sistema:
Permite realizar pagos sin autorización de terceros mediante stablecoins especializadas vinculadas al rublo, que ya se han convertido en las mayores stablecoins no denominadas en dólares del mundo.
El volumen de operaciones supera los 140.000 millones de dólares hasta la fecha.
Utiliza fondos de liquidez distribuidos en distintos países y monedas, sin infringir técnicamente las sanciones, "porque no existen pagos transfronterizos como tales".

"Son precisamente los sistemas de liquidación no vinculados al dólar estadounidense los que representan la cuota de mercado que crecerá y que, con el tiempo, podrían convertirse en una auténtica alternativa a la infraestructura occidental establecida", subrayó Fradkov, al señalar que otros países, como Brasil, Turquía, Japón y Kazajistán, pusieron en marcha iniciativas similares.

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Muchos países no solo están motivados por el temor a incumplir determinadas sanciones o verse afectados por sanciones secundarias, sino también por sus propios intereses económicos, la necesidad de hacer negocios y la posibilidad de realizar transacciones mediante sistemas alternativos a los dos o tres existentes, añadió el experto.
"Se trata de una cuestión compleja y multifacética a la que se enfrentan los países del sur global. (...) Se trata tanto de África como de América Latina y de algunos países de Asia. Cada país tiene sus propios intereses y sus propios retos", destacó.
Además, sostuvo que el mundo se aleja de un sistema universal de liquidación y avanza hacia soluciones nacionales, regionales e interregionales que competirán entre sí y serán resistentes a las sanciones. En este sentido, la "soberanía financiera y —en un sentido más amplio— la soberanía tecnológica" se convierte en una tarea del Estado.
"Todos se dieron cuenta, uno tras otro, de que la cuestión de las liquidaciones es un cuello de botella que, en cualquier momento, puede convertirse en un grave obstáculo para la realización de los pagos comerciales", concluyó.
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