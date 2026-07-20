Presidente del Banco Central de Nicaragua: "El mundo multilateral debe ser la opción"

"Nosotros creemos que el mundo multilateral debe ser la opción y significa encontrar herramientas alternativas, trabajar con múltiples monedas y trabajar también con instrumentos financieros modernos", insistió al trasladar el interés de Nicaragua por ser partícipe de mecanismos que permitan blindar su comercio y transacciones ante las extorsiones financieras de Occidente."Si hay países que ya están desarrollando estos instrumentos y ellos están favoreciendo los pagos en monedas locales, por supuesto que nos interesa conocer el mecanismo para poder hacer lo mismo, y eso nos presentó una gran ventaja, porque nos permite, no necesariamente depender de una divisa internacional, sino utilizar nuestras propias monedas para poder efectuar los intercambios", apuntó.Nicaragua frente al shock petrolero globalConsultado sobre los efectos del fuerte aumento de los precios mundiales de crudo, una dinámica causada por factores como la presente espiral conflictiva en Oriente Medio, Reyes señaló que "esto ha tenido una consecuencia de impacto en los costos de producción que se está dejando sentir, no solamente en el precio del combustible, sino de algunos materiales importantes".En el caso de Nicaragua, se tradujo en el aumento de los precios de transporte, entre otras consecuencias, donde una de las herramientas para paliarlo radica en recurrir a los ahorros, apuntó."Lo que tenemos que hacer es continuar con las políticas que ya hemos venido implementando de apoyo global, de cobertura de esos desequilibrios para que, con nuestros ahorros, podamos amortiguar su impacto hacia el resto de la economía. Esa es la manera en que lo podemos hacer, pero sobre todo con más producción, porque la única manera de poder compensar esta pérdida de ingresos que se genera por los mayores precios que estamos pagando por el petróleo es que tengamos ingresos compensadores por otro lado", explicó.
Nicaragua respalda las herramientas alternativas en medio de los abusos occidentales derivados de su hegemonía en la arquitectura financiera internacional, manifestó en una entrevista exclusiva con Sputnik el presidente del Banco Central de la nación centroamericana, Ovidio Reyes.
"Nosotros creemos que el mundo multilateral debe ser la opción y significa encontrar herramientas alternativas, trabajar con múltiples monedas y trabajar también con instrumentos financieros modernos", insistió al trasladar el interés de Nicaragua por ser partícipe de mecanismos que permitan blindar su comercio y transacciones ante las extorsiones financieras de Occidente.
"Si hay países que ya están desarrollando estos instrumentos y ellos están favoreciendo los pagos en monedas locales, por supuesto que nos interesa conocer el mecanismo para poder hacer lo mismo, y eso nos presentó una gran ventaja, porque nos permite, no necesariamente depender de una divisa internacional, sino utilizar nuestras propias monedas para poder efectuar los intercambios", apuntó.
Nicaragua frente al shock petrolero global
Consultado sobre los efectos del fuerte aumento de los precios mundiales de crudo, una dinámica causada por factores como la presente espiral conflictiva en Oriente Medio, Reyes señaló que "esto ha tenido una consecuencia de impacto en los costos de producción que se está dejando sentir, no solamente en el precio del combustible, sino de algunos materiales importantes".
En el caso de Nicaragua, se tradujo en el aumento de los precios de transporte, entre otras consecuencias, donde una de las herramientas para paliarlo radica en recurrir a los ahorros, apuntó.
"Con esos ahorros nosotros estamos confrontando este evento inusual de aumento inusitado y bastante elevado de los precios de los combustibles, y hemos acudido a estas economías que hemos generado para poder mantenerlo estable en nuestro país. Es decir, hemos sacado de nuestra propia fortaleza para confrontarlo", subrayó.
"Lo que tenemos que hacer es continuar con las políticas que ya hemos venido implementando de apoyo global, de cobertura de esos desequilibrios para que, con nuestros ahorros, podamos amortiguar su impacto hacia el resto de la economía. Esa es la manera en que lo podemos hacer, pero sobre todo con más producción, porque la única manera de poder compensar esta pérdida de ingresos que se genera por los mayores precios que estamos pagando por el petróleo es que tengamos ingresos compensadores por otro lado", explicó.
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