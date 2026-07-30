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La IA podría cambiar indicadores clave de la economía mundial, advierte un organismo financiero
La IA podría cambiar indicadores clave de la economía mundial, advierte un organismo financiero
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El rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA) podría modificar indicadores económicos fundamentales utilizados por los bancos centrales, como las... 30.07.2026, Sputnik Mundo
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En un informe, el organismo señaló que la incertidumbre sobre los efectos de la IA representa un desafío tanto para la política monetaria como para la estabilidad financiera, debido a que la tecnología puede alterar simultáneamente la oferta y la demanda de la economía.El BPI explicó que la expansión de la IA puede dificultar la interpretación de los datos económicos, ya que una mayor actividad podría responder a un incremento temporal de la demanda y no necesariamente a un aumento sostenido de la capacidad productiva.Los economistas del organismo también advirtieron que los efectos de la IA podrían desarrollarse en distintas etapas, generando primero presiones inflacionarias y, posteriormente, efectos desinflacionarios derivados del aumento de la productividad.En ese contexto, el informe sostiene que una sobreestimación de las mejoras en la oferta o una subestimación de la demanda podría llevar a políticas monetarias demasiado expansivas o, por el contrario, excesivamente restrictivas, por lo que recomienda un enfoque gradual basado en la evolución de los datos.El BPI añadió que la inteligencia artificial también podría generar riesgos para la estabilidad financiera al modificar modelos de negocio, afectar el valor de empresas y favorecer la formación de burbujas en los mercados de activos.Asimismo, alertó que un exceso de optimismo sobre el potencial económico de la IA podría provocar sobreinversión, una asignación ineficiente de recursos y un deterioro de la calidad crediticia.
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La IA podría cambiar indicadores clave de la economía mundial, advierte un organismo financiero

06:46 GMT 30.07.2026
© REUTERS Aly SongSe ve un cartel de IA en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial celebrada en Shanghái, China
Se ve un cartel de IA en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial celebrada en Shanghái, China - Sputnik Mundo, 1920, 30.07.2026
© REUTERS Aly Song
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El rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA) podría modificar indicadores económicos fundamentales utilizados por los bancos centrales, como las tasas de interés naturales y el nivel de desempleo, lo que incrementaría el riesgo de errores en la conducción de la política monetaria, advirtió el Banco de Pagos Internacionales (BPI).
En un informe, el organismo señaló que la incertidumbre sobre los efectos de la IA representa un desafío tanto para la política monetaria como para la estabilidad financiera, debido a que la tecnología puede alterar simultáneamente la oferta y la demanda de la economía.
El BPI explicó que la expansión de la IA puede dificultar la interpretación de los datos económicos, ya que una mayor actividad podría responder a un incremento temporal de la demanda y no necesariamente a un aumento sostenido de la capacidad productiva.

"El auge de la IA puede alterar indicadores clave no observables, como los tipos de interés naturales y el desempleo, frecuentemente utilizados en el análisis de la política monetaria", señala el informe citado por el diario El Economista.

Los economistas del organismo también advirtieron que los efectos de la IA podrían desarrollarse en distintas etapas, generando primero presiones inflacionarias y, posteriormente, efectos desinflacionarios derivados del aumento de la productividad.
Una moneda digital (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 10.07.2023
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Unos 24 bancos centrales emitirán monedas digitales en 2030, según el Banco de Pagos Internacionales
10 de julio 2023, 17:56 GMT
En ese contexto, el informe sostiene que una sobreestimación de las mejoras en la oferta o una subestimación de la demanda podría llevar a políticas monetarias demasiado expansivas o, por el contrario, excesivamente restrictivas, por lo que recomienda un enfoque gradual basado en la evolución de los datos.
El BPI añadió que la inteligencia artificial también podría generar riesgos para la estabilidad financiera al modificar modelos de negocio, afectar el valor de empresas y favorecer la formación de burbujas en los mercados de activos.
Asimismo, alertó que un exceso de optimismo sobre el potencial económico de la IA podría provocar sobreinversión, una asignación ineficiente de recursos y un deterioro de la calidad crediticia.
"Una corrección en los precios de los activos podría endurecer las condiciones financieras, frenar la inversión y debilitar la demanda agregada", concluye el informe.
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