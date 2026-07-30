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La IA podría cambiar indicadores clave de la economía mundial, advierte un organismo financiero

La IA podría cambiar indicadores clave de la economía mundial, advierte un organismo financiero

Sputnik Mundo

El rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA) podría modificar indicadores económicos fundamentales utilizados por los bancos centrales, como las... 30.07.2026, Sputnik Mundo

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En un informe, el organismo señaló que la incertidumbre sobre los efectos de la IA representa un desafío tanto para la política monetaria como para la estabilidad financiera, debido a que la tecnología puede alterar simultáneamente la oferta y la demanda de la economía.El BPI explicó que la expansión de la IA puede dificultar la interpretación de los datos económicos, ya que una mayor actividad podría responder a un incremento temporal de la demanda y no necesariamente a un aumento sostenido de la capacidad productiva.Los economistas del organismo también advirtieron que los efectos de la IA podrían desarrollarse en distintas etapas, generando primero presiones inflacionarias y, posteriormente, efectos desinflacionarios derivados del aumento de la productividad.En ese contexto, el informe sostiene que una sobreestimación de las mejoras en la oferta o una subestimación de la demanda podría llevar a políticas monetarias demasiado expansivas o, por el contrario, excesivamente restrictivas, por lo que recomienda un enfoque gradual basado en la evolución de los datos.El BPI añadió que la inteligencia artificial también podría generar riesgos para la estabilidad financiera al modificar modelos de negocio, afectar el valor de empresas y favorecer la formación de burbujas en los mercados de activos.Asimismo, alertó que un exceso de optimismo sobre el potencial económico de la IA podría provocar sobreinversión, una asignación ineficiente de recursos y un deterioro de la calidad crediticia.

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