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"EEUU tiene el control total sobre el estrecho de Ormuz", afirma Trump

"EEUU tiene el control total sobre el estrecho de Ormuz", afirma Trump

Sputnik Mundo

El presidente estadounidense Donald Trump insistió en que Washington controla la vía marítima clave para el transporte de hidrocarburos y otras mercancías en... 12.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-12T22:49+0000

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"EEUU tiene control total sobre el estrecho de Ormuz. ¡Creo que lo vamos a mantener! Nuestro bloqueo naval está siendo llamado por todos 'un muro de acero', y no hay nada que Irán pueda hacer al respecto", escribió el mandatario republicano en su cuenta de Truth Social.La declaración de Trump surge en un momento en el que desde EEUU han reconocido que los envíos de petróleo por el estrecho de Ormuz cayeron 4,4 veces, hasta los 4,9 millones de barriles diarios.Esta situación que ha afectado directamente los bolsillos de los estadounidenses, quienes deben pagar más por gasolina y alimentos a raíz del encarecimiento del petróleo como resultado de la guerra iniciada por EEUU e Israel en contra de Irán el pasado 28 de febrero.

https://noticiaslatam.lat/20260809/depende-de-condiciones-iran-comenta-sobre-la-posible-apertura-del-estrecho-de-ormuz-1174602679.html

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