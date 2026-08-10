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Ofensiva de EEUU contra Irán mermó su capacidad de fuego en Europa y Asia, según un medio
Ofensiva de EEUU contra Irán mermó su capacidad de fuego en Europa y Asia, según un medio
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Los ataques de Washington en el país persa han reducido las reservas de armamento estadounidenses a niveles preocupantes, desviando suministros críticos desde... 10.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-10T03:35+0000
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El Pentágono trasladó urgentemente buques, aeronaves y unidades de defensa aérea desde ambos continentes hacia Oriente Medio. Estas son algunas de las repercusiones:
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Ofensiva de EEUU contra Irán mermó su capacidad de fuego en Europa y Asia, según un medio 03:35 GMT 10.08.2026 (actualizado: 05:28 GMT 10.08.2026)
Los ataques de Washington en el país persa han reducido las reservas de armamento estadounidenses a niveles preocupantes, desviando suministros críticos desde los continentes europeo y asiático, según informa un medio occidental.
El Pentágono trasladó urgentemente buques, aeronaves y unidades de defensa aérea desde
ambos continentes hacia Oriente Medio.
Esta medida podría acarrear "consecuencias en cadena para el mantenimiento del equipo y la moral de las tropas".
Estas son algunas de las repercusiones:
Corea del Sur y Japón cuestionan ahora la capacidad de EEUU para protegerlos mediante defensas convencionales.
Ambos países podrían buscar obtener sus propias armas nucleares para establecer una "disuasión más creíble".
Los aliados europeos buscan armamento en otros lugares, ello ante el creciente retraso en la producción estadounidense.
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