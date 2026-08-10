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Ofensiva de EEUU contra Irán mermó su capacidad de fuego en Europa y Asia, según un medio

Ofensiva de EEUU contra Irán mermó su capacidad de fuego en Europa y Asia, según un medio

Sputnik Mundo

Los ataques de Washington en el país persa han reducido las reservas de armamento estadounidenses a niveles preocupantes, desviando suministros críticos desde... 10.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-10T03:35+0000

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El Pentágono trasladó urgentemente buques, aeronaves y unidades de defensa aérea desde ambos continentes hacia Oriente Medio. Estas son algunas de las repercusiones:

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