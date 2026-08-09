"Estamos restando intensidad" al conflicto con Irán, dice Trump

Dentro de la confrontación de EEUU con Irán, la situación en el estrecho de Ormuz sigue sin resolverse, ya que Teherán ha añadido nuevas condiciones para la reapertura de la vía marítima.La nación persa expuso que las restricciones a la navegación por esa zona marítima se mantendrán vigentes hasta que Washington cambie su postura, según Mohamad Baqer Zolqadr, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.
La nación persa expuso que las restricciones a la navegación por esa zona marítima se mantendrán vigentes hasta que Washington cambie su postura, según Mohamad Baqer Zolqadr, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.
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