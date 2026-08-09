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"Estamos restando intensidad" al conflicto con Irán, dice Trump
"Estamos restando intensidad" al conflicto con Irán, dice Trump
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El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que, por el momento, no desea reiniciar la ofensiva militar contra el país persa. 09.08.2026, Sputnik Mundo
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Dentro de la confrontación de EEUU con Irán, la situación en el estrecho de Ormuz sigue sin resolverse, ya que Teherán ha añadido nuevas condiciones para la reapertura de la vía marítima.La nación persa expuso que las restricciones a la navegación por esa zona marítima se mantendrán vigentes hasta que Washington cambie su postura, según Mohamad Baqer Zolqadr, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.
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"Estamos restando intensidad" al conflicto con Irán, dice Trump

19:45 GMT 09.08.2026
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump, presidente de EEUU
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 09.08.2026
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El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que, por el momento, no desea reiniciar la ofensiva militar contra el país persa.
"Le estamos restando intensidad", afirmó ante un medio occidental, argumentando que Irán atraviesa graves dificultades económicas y que Washington "simplemente observa".
Dentro de la confrontación de EEUU con Irán, la situación en el estrecho de Ormuz sigue sin resolverse, ya que Teherán ha añadido nuevas condiciones para la reapertura de la vía marítima.
La nación persa expuso que las restricciones a la navegación por esa zona marítima se mantendrán vigentes hasta que Washington cambie su postura, según Mohamad Baqer Zolqadr, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.
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