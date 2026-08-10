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"La apuesta no saldrá bien": analistas señalan los riesgos que entrañan las compras de gas para Europa

"La apuesta no saldrá bien": analistas señalan los riesgos que entrañan las compras de gas para Europa

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Los países de la UE retrasan el llenado de sus reservas de gas con la esperanza de que los precios bajen antes del invierno boreal, pero esto puede que no... 10.08.2026, Sputnik Mundo

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Según explicó, Europa confía en una reapertura total del estrecho de Ormuz durante el tercer trimestre y en la reanudación de los suministros de gas desde Catar y Emiratos Árabes Unidos (EAU).No obstante, la UE podría enfrentarse a varios riesgos, entre ellos la falta de cargamentos disponibles a precios aceptables. Además, si el invierno resulta frío, Europa tendrá que competir con los compradores asiáticos por el mismo gas natural licuado."Las bajas reservas en los almacenamientos subterráneos aumentarán la dependencia europea de la continuidad de los suministros", subrayó Timonin.Por su parte, Alexandr Frolov, subdirector del Instituto Nacional de Energía y experto del centro analítico InfoTEK, señaló que, incluso teniendo en cuenta el factor climático, el consumo de gas podría situarse por debajo de la norma habitual para la temporada de calefacción.En el contexto de la crisis en torno al estrecho de Ormuz y el temor a interrupciones del suministro, la UE decidió reducir del 90% al 80% el nivel obligatorio de llenado de las reservas de gas antes del inicio de la temporada invernal, informó en junio la portavoz de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen.El elevado coste de las importaciones, impulsado por el encarecimiento del gas tras el inicio de la campaña militar contra Irán, es una de las principales causas del lento llenado de los almacenes en la UE. En julio, las cotizaciones rondaron los 700 dólares por 1.000 metros cúbicos.Sin embargo, en ciertos momentos del conflicto los precios rozaron los 900 dólares y, si Doha no reanuda los suministros, los futuros podrían alcanzar los 1.000 dólares por 1.000 metros cúbicos en septiembre y octubre, estimaron los analistas.Desde 2022, los países europeos se enfrentan a una crisis energética debido a las sanciones impuestas a la energía rusa. A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las sanciones han asestado un duro golpe a toda la economía mundial.El mandatario ruso aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos.

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