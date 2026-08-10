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Irán ve en las retiradas de la CPI una señal del deterioro de la confianza global

Irán ve en las retiradas de la CPI una señal del deterioro de la confianza global

Sputnik Mundo

La salida de Chad, Venezuela y otros países de la Corte Penal Internacional (CPI) es una señal de desesperación respecto a ese tribunal, declaró el portavoz... 10.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-10T12:28+0000

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Según el portavoz, esta tendencia refleja la decepción de muchos países con una institución que fue creada para combatir la impunidad y prevenir los crímenes internacionales más graves.Asimismo, el vocero afirmó que los últimos años cuestionan la independencia de la CPI ante la presión de EEUU y sus aliados. El tribunal aplica justicia de forma selectiva, actuando con firmeza en algunos casos y de forma diferente en otros.El 24 de julio, Venezuela anunció su salida definitiva de la Corte Penal Internacional, considerando que "la actuación de la CPI responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del sur global". Tres días después, el 27 de julio, el Gobierno de Chad notificó oficialmente al secretario general de la ONU "su decisión soberana de retirarse del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional". Previamente, Burkina Faso, Malí y Níger también anunciaron en un comunicado conjunto su retirada de la CPI, argumentando que este organismo es incapaz de examinar e investigar crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y agresión.

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