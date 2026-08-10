https://noticiaslatam.lat/20260810/iran-ve-en-las-retiradas-de-la-cpi-una-senal-del-deterioro-de-la-confianza-global-1174610527.html
Irán ve en las retiradas de la CPI una señal del deterioro de la confianza global
Irán ve en las retiradas de la CPI una señal del deterioro de la confianza global
Sputnik Mundo
La salida de Chad, Venezuela y otros países de la Corte Penal Internacional (CPI) es una señal de desesperación respecto a ese tribunal, declaró el portavoz... 10.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-10T12:28+0000
2026-08-10T12:28+0000
2026-08-10T12:28+0000
internacional
venezuela
irán
corte penal internacional (cpi)
república de chad
justicia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/0a/1174611119_0:160:1536:1024_1920x0_80_0_0_0f7ef0ed98a2a465d4591a2af88fb411.png
Según el portavoz, esta tendencia refleja la decepción de muchos países con una institución que fue creada para combatir la impunidad y prevenir los crímenes internacionales más graves.Asimismo, el vocero afirmó que los últimos años cuestionan la independencia de la CPI ante la presión de EEUU y sus aliados. El tribunal aplica justicia de forma selectiva, actuando con firmeza en algunos casos y de forma diferente en otros.El 24 de julio, Venezuela anunció su salida definitiva de la Corte Penal Internacional, considerando que "la actuación de la CPI responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del sur global". Tres días después, el 27 de julio, el Gobierno de Chad notificó oficialmente al secretario general de la ONU "su decisión soberana de retirarse del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional". Previamente, Burkina Faso, Malí y Níger también anunciaron en un comunicado conjunto su retirada de la CPI, argumentando que este organismo es incapaz de examinar e investigar crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y agresión.
venezuela
irán
república de chad
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/0a/1174611119_171:0:1536:1024_1920x0_80_0_0_aab932868ee4cd7345a2d762e66ab713.png
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
venezuela, irán, corte penal internacional (cpi), república de chad, justicia
venezuela, irán, corte penal internacional (cpi), república de chad, justicia
Irán ve en las retiradas de la CPI una señal del deterioro de la confianza global
La salida de Chad, Venezuela y otros países de la Corte Penal Internacional (CPI) es una señal de desesperación respecto a ese tribunal, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaíl Bagaí.
Según el portavoz, esta tendencia refleja la decepción de muchos países con una institución que fue creada para combatir la impunidad y prevenir los crímenes internacionales más graves.
Asimismo, el vocero afirmó que los últimos años cuestionan la independencia de la CPI ante la presión de EEUU y sus aliados. El tribunal aplica justicia de forma selectiva, actuando con firmeza en algunos casos y de forma diferente en otros.
El 24 de julio, Venezuela anunció su salida definitiva de la Corte Penal Internacional, considerando que "la actuación de la CPI responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos
, en detrimento del sur global". Tres días después, el 27 de julio, el Gobierno de Chad notificó oficialmente al secretario general de la ONU "su decisión soberana de retirarse del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional".
Previamente, Burkina Faso, Malí y Níger también anunciaron en un comunicado conjunto su retirada de la CPI
, argumentando que este organismo es incapaz de examinar e investigar crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y agresión.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.