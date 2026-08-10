https://noticiaslatam.lat/20260810/hemos-eliminado-las-minas-del-estrecho-de-ormuz-dice-trump-1174618598.html

"Hemos eliminado las minas del estrecho de Ormuz", dice Trump

"Hemos eliminado las minas del estrecho de Ormuz", dice Trump

Sputnik Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló de la zona marítima, que ha estado en disputa desde la guerra con Irán. 10.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-10T21:25+0000

2026-08-10T21:25+0000

2026-08-10T21:25+0000

internacional

política

donald trump

irán

eeuu

teherán

📰 escalada entre eeuu, israel e irán

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/19/1173221706_0:17:1024:594_1920x0_80_0_0_3dce8d9323a203b917534c7bbd7481a1.jpg

El mandatario reiteró que Teherán presuntamente no cuenta con recursos económicos. "Irán está arruinado", apuntó.Los dichos de Trump se dan después de que el país persa presentara un plan especial para la apertura del estrecho de Ormuz, mismo que incluye el cese de las amenazas y ataques contra Irán y sus aliados locales, el levantamiento del bloqueo naval, la retirada de las fuerzas navales y aéreas estadounidenses de la región y el pago de indemnizaciones por los daños causados ​​durante el conflicto.

irán

eeuu

teherán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, donald trump, irán, eeuu, teherán, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán