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"Hemos eliminado las minas del estrecho de Ormuz", dice Trump
"Hemos eliminado las minas del estrecho de Ormuz", dice Trump
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló de la zona marítima, que ha estado en disputa desde la guerra con Irán. 10.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-10T21:25+0000
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El mandatario reiteró que Teherán presuntamente no cuenta con recursos económicos. "Irán está arruinado", apuntó.Los dichos de Trump se dan después de que el país persa presentara un plan especial para la apertura del estrecho de Ormuz, mismo que incluye el cese de las amenazas y ataques contra Irán y sus aliados locales, el levantamiento del bloqueo naval, la retirada de las fuerzas navales y aéreas estadounidenses de la región y el pago de indemnizaciones por los daños causados ​​durante el conflicto.
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"Hemos eliminado las minas del estrecho de Ormuz", dice Trump

21:25 GMT 10.08.2026
© AP Photo / Manuel Balce CenetaEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. - Sputnik Mundo, 1920, 10.08.2026
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló de la zona marítima, que ha estado en disputa desde la guerra con Irán.

"Hemos limpiado de minas todo el estrecho, pero ahora controlamos [esa región] al 100%", comentó ante la prensa en la Casa Blanca.

El mandatario reiteró que Teherán presuntamente no cuenta con recursos económicos. "Irán está arruinado", apuntó.
Los dichos de Trump se dan después de que el país persa presentara un plan especial para la apertura del estrecho de Ormuz, mismo que incluye el cese de las amenazas y ataques contra Irán y sus aliados locales, el levantamiento del bloqueo naval, la retirada de las fuerzas navales y aéreas estadounidenses de la región y el pago de indemnizaciones por los daños causados ​​durante el conflicto.
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