"Hemos eliminado las minas del estrecho de Ormuz", dice Trump

El mandatario reiteró que Teherán presuntamente no cuenta con recursos económicos. "Irán está arruinado", apuntó.Los dichos de Trump se dan después de que el país persa presentara un plan especial para la apertura del estrecho de Ormuz, mismo que incluye el cese de las amenazas y ataques contra Irán y sus aliados locales, el levantamiento del bloqueo naval, la retirada de las fuerzas navales y aéreas estadounidenses de la región y el pago de indemnizaciones por los daños causados durante el conflicto.
El mandatario reiteró que Teherán presuntamente no cuenta con recursos económicos. "Irán está arruinado", apuntó.
Los dichos de Trump se dan después de que el país persa presentara un plan especial para la apertura del estrecho de Ormuz, mismo que incluye el cese de las amenazas y ataques contra Irán y sus aliados locales, el levantamiento del bloqueo naval, la retirada de las fuerzas navales y aéreas estadounidenses de la región y el pago de indemnizaciones por los daños causados durante el conflicto.
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