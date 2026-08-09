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Ya se inscribieron a prueba de control el 70% de los convocados por la UNAM, confirma institución
Ya se inscribieron a prueba de control el 70% de los convocados por la UNAM, confirma institución
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Tras el escándalo surgido en la aplicación del examen de licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), gran parte de las personas que... 09.08.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con la máxima casa de estudios, 70,7% de los convocados se inscribieron para llevar a cabo la prueba de control. El número total de aspirantes son 58.783.Este examen especial, según anunciaron autoridades universitarias, se llevará a cabo del 12 al 19 de agosto en cuatro sedes:
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Ya se inscribieron a prueba de control el 70% de los convocados por la UNAM, confirma institución

23:45 GMT 09.08.2026
© AP Photo / Marco UgarteCampus central de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). - Sputnik Mundo, 1920, 09.08.2026
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Tras el escándalo surgido en la aplicación del examen de licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), gran parte de las personas que tuvieron puntajes altos ya se postularon para realizar el nuevo ejercicio, con el fin de validar su resultado para estudiar en el centro educativo.
De acuerdo con la máxima casa de estudios, 70,7% de los convocados se inscribieron para llevar a cabo la prueba de control. El número total de aspirantes son 58.783.
Este examen especial, según anunciaron autoridades universitarias, se llevará a cabo del 12 al 19 de agosto en cuatro sedes:
León, Guanajuato (centro)
Oaxaca, Oaxaca (sur)
Tijuana, Baja California (norte)
Ciudad de México (centro)
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