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Ya se inscribieron a prueba de control el 70% de los convocados por la UNAM, confirma institución

Ya se inscribieron a prueba de control el 70% de los convocados por la UNAM, confirma institución

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Tras el escándalo surgido en la aplicación del examen de licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), gran parte de las personas que... 09.08.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con la máxima casa de estudios, 70,7% de los convocados se inscribieron para llevar a cabo la prueba de control. El número total de aspirantes son 58.783.Este examen especial, según anunciaron autoridades universitarias, se llevará a cabo del 12 al 19 de agosto en cuatro sedes:

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