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Varios muertos y más de 20 heridos en la región rusa de Bélgorod por ataques ucranianos
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Al menos cinco civiles murieron en los últimos ataques de las FFAA ucranianas contra la región rusa fronteriza de Bélgorod, informó el cuartel general... 09.08.2026, Sputnik Mundo
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Poco antes, Shuváyev comunicó que en las últimas 24 horas, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron 146 ataques contra la región de Bélgorod. Agregó que un ataque nocturno contra la capital provincial causó heridas a 25 personas, entre ellas dos niños, de cuatro y nueve años, respectivamente. Uno de ellos, en estado de mediana consideración, fue ingresado en un hospital. También siguen hospitalizados 13 pacientes adultos, uno de los cuales está muy grave.El ataque nocturno contra la ciudad de Bélgorod provocó destrozos en 29 bloques de viviendas, cinco casas, tres edificios administrativos, seis locales comerciales, tres instalaciones sociales y 33 vehículos. Los proyectiles provocaron incendios en dos edificios residenciales y quemaron una vivienda privada.El Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal, por un presunto delito de terrorismo, en relación con ese ataque.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de Donbás de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.Las regiones rusas limítrofes con Ucrania, como Bélgorod, Briansk, Kursk y Vorónezh, denuncian regularmente impactos de proyectiles, incursiones de drones y otros ataques desde el otro lado de la frontera.
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Varios muertos y más de 20 heridos en la región rusa de Bélgorod por ataques ucranianos

08:45 GMT 09.08.2026 (actualizado: 10:36 GMT 09.08.2026)
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Consecuencias del ataque ucraniano con drones en Rámenskoye, región de Moscú - Sputnik Mundo, 1920, 09.08.2026
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Al menos cinco civiles murieron en los últimos ataques de las FFAA ucranianas contra la región rusa fronteriza de Bélgorod, informó el cuartel general operativo de la provincia. Además, más de 20 ciudadanos resultaron heridos de Bélgorod, según el balance actualizado que ofreció el gobernador en funciones de ese territorio, Alexandr Shuváyev.
"Durante las labores de desmantelamiento de un edificio de apartamentos envuelto en llamas, se descubrió el cuerpo de un hombre fallecido. Otro hombre, que se encontraba en estado crítico, murió en el hospital", declaró el cuartel general operativo en un comunicado.
Poco antes, Shuváyev comunicó que en las últimas 24 horas, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron 146 ataques contra la región de Bélgorod. Agregó que un ataque nocturno contra la capital provincial causó heridas a 25 personas, entre ellas dos niños, de cuatro y nueve años, respectivamente. Uno de ellos, en estado de mediana consideración, fue ingresado en un hospital. También siguen hospitalizados 13 pacientes adultos, uno de los cuales está muy grave.
El ataque nocturno contra la ciudad de Bélgorod provocó destrozos en 29 bloques de viviendas, cinco casas, tres edificios administrativos, seis locales comerciales, tres instalaciones sociales y 33 vehículos. Los proyectiles provocaron incendios en dos edificios residenciales y quemaron una vivienda privada.
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El Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal, por un presunto delito de terrorismo, en relación con ese ataque.

"Representantes del régimen criminal de Kiev han vuelto a demostrar con múltiples ataques a instalaciones civiles su actitud inhumana y brutal hacia la población civil, en menosprecio de las normas del derecho internacional", enfatizó a Sputnik la portavoz del ente, Svetlana Petrenko.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de Donbás de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
Las regiones rusas limítrofes con Ucrania, como Bélgorod, Briansk, Kursk y Vorónezh, denuncian regularmente impactos de proyectiles, incursiones de drones y otros ataques desde el otro lado de la frontera.
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