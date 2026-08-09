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Varios muertos y más de 20 heridos en la región rusa de Bélgorod por ataques ucranianos

Varios muertos y más de 20 heridos en la región rusa de Bélgorod por ataques ucranianos

Sputnik Mundo

Al menos cinco civiles murieron en los últimos ataques de las FFAA ucranianas contra la región rusa fronteriza de Bélgorod, informó el cuartel general... 09.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-09T08:45+0000

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Poco antes, Shuváyev comunicó que en las últimas 24 horas, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron 146 ataques contra la región de Bélgorod. Agregó que un ataque nocturno contra la capital provincial causó heridas a 25 personas, entre ellas dos niños, de cuatro y nueve años, respectivamente. Uno de ellos, en estado de mediana consideración, fue ingresado en un hospital. También siguen hospitalizados 13 pacientes adultos, uno de los cuales está muy grave.El ataque nocturno contra la ciudad de Bélgorod provocó destrozos en 29 bloques de viviendas, cinco casas, tres edificios administrativos, seis locales comerciales, tres instalaciones sociales y 33 vehículos. Los proyectiles provocaron incendios en dos edificios residenciales y quemaron una vivienda privada.El Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal, por un presunto delito de terrorismo, en relación con ese ataque.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de Donbás de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.Las regiones rusas limítrofes con Ucrania, como Bélgorod, Briansk, Kursk y Vorónezh, denuncian regularmente impactos de proyectiles, incursiones de drones y otros ataques desde el otro lado de la frontera.

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