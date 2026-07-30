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Al menos 6 países de la UE podrían sufrir una grave escasez de gas este invierno, según expertos
Al menos 6 países de la UE podrían sufrir una grave escasez de gas este invierno, según expertos
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La Unión Europea podría quedarse sin tiempo para llenar los depósitos de gas antes de la temporada de calefacción, señalaron los analistas consultados por... 30.07.2026, Sputnik Mundo
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Los países con las reservas de gas más bajas son los que más riesgo corren de no alcanzar el objetivo de la UE de llenar al 80% los almacenes subterráneos antes del invierno, agregó. Así, entre el 1 y el 28 de julio, estas se situaban, de media, en el 52,5% — el nivel más bajo para estas fechas desde 2021.Con ello, cabe señalar que incluso la meta del 80% supone una reducción del 90% que exigía antes la UE, pero la redujo en el contexto de las sanciones antirrusas y la crisis energética que estas acarrearon para el Viejo Continente. "Si se mantiene la tendencia actual (...), Europa (...) podrá llenar los depósitos de gas en un 70% antes del inicio de la temporada de calefacción", señaló el subdirector general del Instituto Nacional de Energía, Alexander Frolov.El elevado coste de las importaciones, impulsado por el encarecimiento del gas tras el inicio de la campaña militar contra Irán, es una de las principales causas del lento llenado de los almacenes en la UE. En julio, las cotizaciones rondan los 700 dólares por mil metros cúbicos.Sin embargo, en ciertos momentos del conflicto los precios rozaban los 900 dólares y si Doha no reanuda los suministros, los futuros podrían alcanzar los 1.000 dólares por mil metros cúbicos en septiembre y octubre, estimaron los analistas.
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Al menos 6 países de la UE podrían sufrir una grave escasez de gas este invierno, según expertos

11:11 GMT 30.07.2026 (actualizado: 11:13 GMT 30.07.2026)
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La Unión Europea podría quedarse sin tiempo para llenar los depósitos de gas antes de la temporada de calefacción, señalaron los analistas consultados por Sputnik.
"Se trata, en primer lugar, de Alemania, los Países Bajos, Bélgica, Suecia, Bulgaria y Eslovaquia. Estos países podrían enfrentarse a graves dificultades (...) sobre todo si el invierno resulta ser frío", explicó la analista María Belova.
Los países con las reservas de gas más bajas son los que más riesgo corren de no alcanzar el objetivo de la UE de llenar al 80% los almacenes subterráneos antes del invierno, agregó. Así, entre el 1 y el 28 de julio, estas se situaban, de media, en el 52,5% — el nivel más bajo para estas fechas desde 2021.
Con ello, cabe señalar que incluso la meta del 80% supone una reducción del 90% que exigía antes la UE, pero la redujo en el contexto de las sanciones antirrusas y la crisis energética que estas acarrearon para el Viejo Continente.
"Si se mantiene la tendencia actual (...), Europa (...) podrá llenar los depósitos de gas en un 70% antes del inicio de la temporada de calefacción", señaló el subdirector general del Instituto Nacional de Energía, Alexander Frolov.
La central eléctrica Scholven de la compañía energética Uniper en Gelsenkirchen, Alemania, el 22 de octubre de 2022 - Sputnik Mundo, 1920, 23.07.2026
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El lastre energético: Alemania paga el gas un 500% más caro que en 2020
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El elevado coste de las importaciones, impulsado por el encarecimiento del gas tras el inicio de la campaña militar contra Irán, es una de las principales causas del lento llenado de los almacenes en la UE. En julio, las cotizaciones rondan los 700 dólares por mil metros cúbicos.
Sin embargo, en ciertos momentos del conflicto los precios rozaban los 900 dólares y si Doha no reanuda los suministros, los futuros podrían alcanzar los 1.000 dólares por mil metros cúbicos en septiembre y octubre, estimaron los analistas.
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