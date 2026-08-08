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De almacén al taller: los blindados Ajax de Reino Unido sufren nuevos fallos

De almacén al taller: los blindados Ajax de Reino Unido sufren nuevos fallos

Sputnik Mundo

Varios vehículos blindados Ajax de las Fuerzas Armadas británicas sufrieron averías poco después de ser retirados del almacén, informan medios británicos. Los... 08.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-08T18:33+0000

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Los problemas aparecieron durante las pruebas destinadas a volver a poner el equipo en funcionamiento; los ingenieros descubrieron que habían surgido nuevos fallos y los devolvieron al taller para su reparación. No se especifica cuáles fueron exactamente los problemas.Según medios, el programa Ajax, valorado en 6.300 millones de libras (8.500 millones de dólares), se convirtió en el mayor pedido único realizado por Londres en más de 20 años y tiene como fin sustituir al obsoleto parque de vehículos blindados del Ejército, que entraron en servicio en 1971. El Ministerio de Defensa del país prevé disponer, para 2030, de 589 vehículos de seis modelos diferentes. Estos constituirán la base de las brigadas blindadas, así como de las unidades de reconocimiento y ataque de las Fuerzas Terrestres durante los próximos 30 años.Sin embargo, el proyecto acumula casi una década de retrasos por problemas de ruido y vibraciones. Asimismo, según los testimonios de los militares, que probaron la máquina nueva, las pruebas provocaron trastornos auditivos, entumecimiento de las extremidades y náuseas.La Comisión de Cuentas Públicas, órgano parlamentario encargado de supervisar el gasto público, advirtió en junio de que es posible que el Ajax nunca llegue a pisar el campo de batalla.

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