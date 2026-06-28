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¿Apoyar a sus ciudadanos o a Ucrania? Reino Unido prefiere lo segundo, condena un político
¿Apoyar a sus ciudadanos o a Ucrania? Reino Unido prefiere lo segundo, condena un político
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Miles de británicos dependen de bancos de alimentos y ayudas benéficas para salir adelante, sin embargo, el Gobierno del Reino Unido ha destinado 23.000... 28.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-28T16:01+0000
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Cannon también señaló que los ciudadanos británicos, los trabajadores y numerosas empresas atraviesan graves dificultades sociales y económicas. Entre los principales problemas mencionó el aumento de los precios de la energía, que es consecuencia de la fallida guerra contra Rusia.El 18 de junio, el Ministerio de Defensa británico anunció la transferencia de 150.000 drones a Ucrania. El paquete de ayuda para Kiev también incluía 350 misiles de defensa aérea, entre ellos misiles ligeros multipropósito Martlet (LMM), radares y sistemas de radar terrestres.Desde el Ministerio de Defensa de Rusia calificaron la decisión de los Estados europeos de incrementar la producción de drones para Kiev a fin de atacar a Rusia de una medida deliberada que conduce a "una transformación gradual de estos países en la retaguardia estratégica de Ucrania". Moscú ha advertido en reiteradas ocasiones que la OTAN está "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania, y que los convoyes extranjeros con armamento serían "objetivo legítimo" para su Ejército nada más cruzar la frontera.
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¿Apoyar a sus ciudadanos o a Ucrania? Reino Unido prefiere lo segundo, condena un político
Miles de británicos dependen de bancos de alimentos y ayudas benéficas para salir adelante, sin embargo, el Gobierno del Reino Unido ha destinado 23.000 millones de libras esterlinas, unos 30.000 millones de dólares, a Ucrania, declaró a Sputnik el secretario general del Partido de los Trabajadores de Gran Bretaña, Paul Cannon.
"Mientras los británicos hacen cola para recibir comida gratis y ayuda benéfica con la que poder sobrevivir, nuestro Gobierno ha entregado 23.000 millones de libras a Zelenski", afirmó.
Cannon también señaló que los ciudadanos británicos, los trabajadores y numerosas empresas atraviesan graves dificultades sociales y económicas. Entre los principales problemas mencionó el aumento de los precios de la energía, que es consecuencia de la fallida guerra contra Rusia.
El 18 de junio, el Ministerio de Defensa británico anunció la transferencia de 150.000 drones a Ucrania. El paquete de ayuda para Kiev también incluía 350 misiles de defensa aérea, entre ellos misiles ligeros multipropósito Martlet (LMM), radares y sistemas de radar terrestres.
Desde el Ministerio de Defensa de Rusia calificaron la decisión de los Estados europeos de incrementar la producción de drones para Kiev a fin de atacar a Rusia
de una medida deliberada que conduce a "una transformación gradual de estos países en la retaguardia estratégica de Ucrania". Moscú ha advertido en reiteradas ocasiones que la OTAN está "jugando con fuego"
al suministrar armas a Ucrania
, y que los convoyes extranjeros con armamento serían "objetivo legítimo"
para su Ejército nada más cruzar la frontera.