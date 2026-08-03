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Los líderes europeos rechazan de plano la adhesión de Ucrania a la UE, revela la Inteligencia rusa

Los líderes europeos rechazan de plano la adhesión de Ucrania a la UE, revela la Inteligencia rusa

Sputnik Mundo

Los políticos de la Unión Europea estarían preocupados por los riesgos económicos y políticos que conllevaría la adhesión de Ucrania, destapó el Servicio de... 03.08.2026, Sputnik Mundo

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El bloque europeo otorgó a Ucrania en 2022 el estatus de candidato a la adhesión, lo que fue reconocido internamente como un gesto simbólico de apoyo a su política antirrusa y no como un avance técnico significativo.Según el SVR, "pese a la verborrea de los burócratas comunitarios" sobre la entrada de Ucrania en la UE, en los debates internos los líderes europeos rechazan categóricamente esa posible adhesión al estar preocupados por los riesgos económicos y políticos que esta implicaría."La UE no tiene recursos para satisfacer las demandas infladas de los ucranianos", enfatizó.Además, salió a la luz el verdadero motivo por el que los funcionarios europeos siguen engañando al pueblo ucraniano. De acuerdo con el comunicado, esperan "utilizarlo como carne de cañón en la confrontación con Rusia".Así, los diplomáticos ucranianos informan a Kiev sobre la situación real, pero la cúpula gobernante de Ucrania, conscientes de que su supervivencia depende por completo de la ayuda financiera y militar europea, "está dispuesta a seguir el juego a los funcionarios europeos para engañar a su propio pueblo".Se agregó que para evitar que los ciudadanos ucranianos se desilusionen y den un giro en sentido contrario, Bruselas ofreció a Ucrania en junio pasado, como una "zanahoria", comenzar el diálogo previo a las negociaciones sobre la incorporación.El SVR expresó su esperanza de que con el tiempo el pueblo ucraniano se dé cuenta y vea quién le llevó a esta crisis y dónde tiene futuro.En enero, Volodímir Zelenski exigió a la UE la adhesión de Ucrania en 2027. Sin embargo, en febrero, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, reconoció que los Estados miembros no están preparados para fijar una fecha de incorporación para Kiev. Además, varios países europeos se oponen a su ingreso en el bloque comunitario.El proceso de adhesión a la UE se divide en 33 capítulos, agrupados a su vez en seis bloques temáticos. El inicio de las negociaciones no implica un plazo concreto ni garantiza la futura incorporación al bloque comunitario. Así, Montenegro lleva 14 años en este proceso, mientras que Turquía, pese a seguir siendo formalmente candidata, negocia su adhesión desde hace casi 21 años.

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https://noticiaslatam.lat/20260726/la-ue-sacrifica-a-los-europeos-por-una-ideologia-rusofoba-y-estupida-precisa-un-politico-frances-1174422963.html

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