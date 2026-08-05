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En violación de todos los convenios, la UE retira protección a ucranianos en edad militar

En violación de todos los convenios, la UE retira protección a ucranianos en edad militar

Sputnik Mundo

El Consejo de la Unión Europea decidió que los ciudadanos ucranianos en edad de servicio militar que hayan ingresado al bloque a partir del 31 de julio de 2026... 05.08.2026, Sputnik Mundo

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La medida, publicada en el Diario Oficial de la UE, establece que la protección "se concederá únicamente a aquellas personas que cumplan con sus obligaciones militares en Ucrania y, cuando sea necesario, presenten la correspondiente documentación acreditativa".La decisión se aplica con carácter retroactivo desde el 31 de julio de 2026, aunque el texto fue publicado el 4 de agosto.El nuevo requisito no afecta a los ucranianos que ya disfrutaban del régimen de protección temporal en algún Estado miembro antes del 30 de julio de 2026 y que han mantenido ese estatus de forma ininterrumpida.Según el Consejo de la UE, la modificación responde a la necesidad de tener en cuenta "las cambiantes necesidades de defensa de Ucrania". Asimismo, señala que el mecanismo de protección temporal no debe perjudicar la capacidad de Kiev para organizar sus fuerzas armadas y defenderse.Como prueba del cumplimiento de las obligaciones militares podrán presentarse, entre otros documentos, un sello que acredite una salida legal de Ucrania o un documento oficial, en formato físico o electrónico, que certifique la exención o el cumplimiento del servicio militar.Cabe destacar, que esta normativa viola los convenios sobre los refugiados de la Organización de las Naciones Unidas, según el cual un país no puede obligar a un refugiado a volver a un lugar donde su vida corra peligro o existan amenazas a su salud física. También el envío de un refugiado con el motivo explícito de que participe en combates viola rotundamente los derechos humanos.El Consejo también prorrogó el régimen de protección temporal para los refugiados ucranianos hasta el 4 de marzo de 2028.El mecanismo fue activado por primera vez en marzo de 2022 tras el inicio del conflicto en Ucrania y permite a los ciudadanos ucranianos residir, trabajar, estudiar y acceder a asistencia social en la UE sin necesidad de tramitar el procedimiento ordinario de asilo.

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