El estado mexicano de Sinaloa encara "una guerra que se desarrolla entre gente joven", dice un analista

Desde hace un par de años, la violencia homicida no ha dado tregua a Sinaloa, siendo la principal razón la lucha entre los grupos de La Chapiza y La Mayiza, cuyos nombres hacen referencia a Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada, el Chapo y el Mayo, fundadores del cártel de Sinaloa y otrora socios. Ambos grupos, antagónicos en la actualidad, se han enfrascado en una lucha por el dominio criminal del estado, la cual se desató tras la entrega de Zambada —en julio de 2024— a las autoridades de Estados Unidos en una acción que supuestamente fue orquestada por los hijos del Chapo Guzmán sin notificar a las autoridades mexicanas, que incluso han señalado injerencia por parte de Washington. Reportes de medios locales apuntan a que tan solo entre julio de 2024 y julio de 2026, la guerra territorial entre La Chapiza y La Mayiza ha dejado más de 3.000 víctimas mortales, entre ellas al menos 10 creadores de contenido. Una guerra entre jóvenes... y en internetDe acuerdo con el reporte La Guerra de los herederos en Sinaloa, tan solo en los primeros 10 meses del estallido del conflicto entre los grupos, un total de 450 jóvenes de entre 18 y 28 años y 55 menores de edad fueron asesinados en la entidad, cifra que representó el 40% de las muertes contabilizadas hasta entonces. "Han muerto o desaparecido más niños, adolescentes y jóvenes que en toda la década anterior", apuntó el informe.Gastélum, de apenas 25 años, se unió a la trágica lista. De acuerdo con las autoridades mexicanas, el joven hacía referencias al grupo de La Mayiza; sin embargo, esto no necesariamente significa que el influencer estuviera directamente ligado a la célula criminal, pero lo que es un hecho es que el narcotráfico sí ha puesto el ojo en las plataformas digitales. Las plataformas digitales, aseveró el especialista, son una herramienta no solo de comunicación para los grupos criminales, sino también para lavar dinero, pues se ha documentado la inversión de cientos de miles de pesos por parte del crimen organizado en granjas de bots. Al respecto, el maestro en Inteligencia y Seguridad Internacional por el King's College de Londres, Víctor Hernández, indicó en charla con este medio que existen varias vías de capilaridad entre el narcotráfico, la cultura y el contenido en redes sociales. "Hay algunas alertas financieras de que el narco lava dinero a través de plataformas como OnlyFans o con donaciones supuestamente en YouTube o en Twitch porque es difícil cotejar cuál es el propósito de una donación; es una transacción que se puede camuflar muy fácil", explicó. Aunque las autoridades pueden tener conocimiento sobre los influencers que hacen apología de los grupos criminales, lo cierto es que la prohibición de esta y otras expresiones como los narcocorridos no es la solución, opinó el experto.Sinaloa sin paz Sinaloa no tendrá paz en un futuro inmediato, pues no existe una estrategia clara ni una voluntad política para esto, coincidieron los analistas. De acuerdo con Víctor Hernández, el estado gozó de una pax narca durante un buen tiempo; sin embargo, esta supuesta estabilidad "son deudas hacia el futuro que eventualmente alguien viene y cobra". Al respecto, Guerrero Baena opinó que mientras no se tenga la voluntad política para pacificar el territorio sinaloense, seguirá en medio de disputas entre grupos criminales.
Durante una transmisión en vivo en redes sociales y a tan solo unos pasos de la Fiscalía de Sinaloa (noreste de México), el 'influencer' César Gastélum fue asesinado. El joven de apenas 25 años se suma a la lista de al menos 10 creadores de contenido asesinados en el marco de la lucha territorial en la entidad entre grupos del crimen organizado.
Desde hace un par de años, la violencia homicida no ha dado tregua a Sinaloa, siendo la principal razón la lucha entre los grupos de La Chapiza y La Mayiza, cuyos nombres hacen referencia a Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada, el Chapo y el Mayo, fundadores del cártel de Sinaloa y otrora socios.
Ambos grupos, antagónicos en la actualidad, se han enfrascado en una lucha por el dominio criminal del estado, la cual se desató tras la entrega de Zambada —en julio de 2024— a las autoridades de Estados Unidos en una acción que supuestamente fue orquestada por los hijos del Chapo Guzmán sin notificar a las autoridades mexicanas, que incluso han señalado injerencia por parte de Washington.
Reportes de medios locales apuntan a que tan solo entre julio de 2024 y julio de 2026, la guerra territorial entre La Chapiza y La Mayiza ha dejado más de 3.000 víctimas mortales, entre ellas al menos 10 creadores de contenido.
De acuerdo con el reporteLa Guerra de los herederos en Sinaloa, tan solo en los primeros 10 meses del estallido del conflicto entre los grupos, un total de 450 jóvenes de entre 18 y 28 años y 55 menores de edad fueron asesinados en la entidad, cifra que representó el 40% de las muertes contabilizadas hasta entonces. "Han muerto o desaparecido más niños, adolescentes y jóvenes que en toda la década anterior", apuntó el informe.
Gastélum, de apenas 25 años, se unió a la trágica lista. De acuerdo con las autoridades mexicanas, el joven hacía referencias al grupo de La Mayiza; sin embargo, esto no necesariamente significa que el influencer estuviera directamente ligado a la célula criminal, pero lo que es un hecho es que el narcotráfico sí ha puesto el ojo en las plataformas digitales.
"No podemos echar a todos los creadores de contenido en la bolsa de las empresas criminales (...). Aquí lo más importante es que, sin duda, la guerra que se ha venido desarrollando entre las dos facciones es de gente entre 17, 18 hasta 35 años. O sea, es una guerra que se desarrolla entre gente joven, gente que está muriendo porque muchos de ellos están implicados en estos temas y está ligada al tema del consumo de contenido de este tipo [en redes sociales]", abundó en entrevista con Sputnik el experto en temas de seguridad Alberto Guerrero Baena.
Las plataformas digitales, aseveró el especialista, son una herramienta no solo de comunicación para los grupos criminales, sino también para lavar dinero, pues se ha documentado la inversión de cientos de miles de pesos por parte del crimen organizado en granjas de bots.
Al respecto, el maestro en Inteligencia y Seguridad Internacional por el King's College de Londres, Víctor Hernández, indicó en charla con este medio que existen varias vías de capilaridad entre el narcotráfico, la cultura y el contenido en redes sociales.
"Hay algunas alertas financieras de que el narco lava dinero a través de plataformas como OnlyFans o con donaciones supuestamente en YouTube o en Twitch porque es difícil cotejar cuál es el propósito de una donación; es una transacción que se puede camuflar muy fácil", explicó.
Aunque las autoridades pueden tener conocimiento sobre los influencers que hacen apología de los grupos criminales, lo cierto es que la prohibición de esta y otras expresiones como los narcocorridos no es la solución, opinó el experto.
"El problema es que estos productos sí tienen consumidores, sí tienen gente que está dispuesta a pagar para ir a conciertos o descargar la música en una plataforma o donar a su streaming favorito y para eso no hay una estrategia de atención porque supuestamente la estrategia sería la atención a las causas", ponderó.
Sinaloa no tendrá paz en un futuro inmediato, pues no existe una estrategia clara ni una voluntad política para esto, coincidieron los analistas.
De acuerdo con Víctor Hernández, el estado gozó de una pax narca durante un buen tiempo; sin embargo, esta supuesta estabilidad "son deudas hacia el futuro que eventualmente alguien viene y cobra".
"Además yo no diría que en Sinaloa hay estrategia de seguridad porque el modelo es exactamente el mismo de [Felipe Calderón], anunciar despliegues de militares y el problema es que ahora todo el personal ya está desplegado literalmente (...). O sea, ya no hay aritméticamente más personal que se pueda mandar a Sinaloa", sentenció.
Al respecto, Guerrero Baena opinó que mientras no se tenga la voluntad política para pacificar el territorio sinaloense, seguirá en medio de disputas entre grupos criminales.
"Sinaloa requiere una estrategia, por principio de cuentas, de análisis de injerencia criminal en las altas esferas de Gobierno (...). Si sucede algún tipo de violencia el gabinete de seguridad se presenta en algunas de las ciudades de Sinaloa, Mazatlán, Culiacán, se pasean, dan la apariencia de que hay seguridad, pero mientras tanto la gente no puede salir a hacer su vida cotidiana", finalizó.
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