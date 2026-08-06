Rusia derriba 1.155 drones y abate hasta 1.395 soldados ucranianos en un día de combates
© Sputnik / Sergey Mirniy / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
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Las FFAA rusas derribaron 1.155 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.395 militares en todos los frentes.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 350 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 215 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 225 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 345 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 220 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra instalaciones de la infraestructura energética, de combustible y de transporte, centros logísticos utilizados en interés de las tropas de Kiev, lugares de almacenamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 155 zonas", señalan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 20 bombas con kits de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 1.155 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 199.061 drones, 669 sistemas de misiles antiaéreos, 30.456 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.768 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.062 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 68.502 vehículos militares especiales.
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