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Rusia derriba 1.155 drones y abate hasta 1.395 soldados ucranianos en un día de combates

Rusia derriba 1.155 drones y abate hasta 1.395 soldados ucranianos en un día de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas derribaron 1.155 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa de... 06.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-06T11:24+0000

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De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 350 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 215 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 225 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 345 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 220 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 20 bombas con kits de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 1.155 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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