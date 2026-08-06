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El opositor Partido Acción Nacional en México debe "repensar una agenda que sea popular", dice analista

El opositor Partido Acción Nacional en México debe "repensar una agenda que sea popular", dice analista

Sputnik Mundo

El anuncio del presidente del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, de que impulsará una iniciativa de ley para tener un espacio diario durante las... 06.08.2026, Sputnik Mundo

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La presentación de los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias por parte del Gobierno mexicano ha abierto un nuevo frente de disputa entre el Ejecutivo y la oposición de cara a las elecciones de medio término del año próximo.Si bien Sheinbaum ha explicado que los cambios a la normativa, elaborada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y limitada a televisión y radios, solo implican el nombramiento de un ombudsman, aclarar en qué casos una nota es informativa, de opinión o contenido publicitario, y contar con un código de ética, la oposición se ha lanzado duramente contra la propuesta, asegurando que se trata de una nueva instancia de "intento de censura" y búsqueda de silenciar la crítica.Como parte de esta reacción, el actual dirigente del partido blanquiazul, Jorge Romero, anunció esta semana que impulsará una iniciativa para que se garantice un espacio de derecho de réplica a la oposición dentro de la propia conferencia matutina, formato ideado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador que ha sido clave para lograr marcar la agenda comunicativa y que Sheinbaum se ha encargado de continuar.Analistas consultados por Sputnik fueron críticos de la iniciativa de Romero, señalando no solo que sería inefectiva como vehículo para recuperar la confianza de los mexicanos —como necesita hacerlo el PAN, que apenas obtuvo 16% de los votos en las elecciones del 2024 y cuya imagen negativa en la actualidad supera el 50% entre la ciudadanía— en la era de las redes sociales y las plataformas, sino que también afirmaron que es una nueva muestra de la falta de ideas de la oposición para enfrentar a Morena y contrarrestar su fortaleza política, tanto en lo discursivo como en lo que respecta a estrategias comunicacionales.Harim Gutiérrez, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana campus Xochimilco (UAM-X) y doctor en Historia por el Colegio de México (Colmex), le dijo a este medio que la propuesta para expandir los alcances del artículo 6.º de la Constitución, que reconoce el derecho de réplica ante informaciones inexactas o falsas, es "una respuesta improvisada" y con nulas oportunidades de prosperar legislativamente debido a la mayoría que ostenta el oficialismo en el Congreso.Gutiérrez señala que, si bien existe una parte considerable del electorado mexicano al que le podría interesar escuchar lo que la dirigencia opositora tiene para decir, Acción Nacional se ha quedado petrificado en maneras de comunicar que son más propias del siglo XX."Una razón no menor del ascenso de la derecha en América Latina en los últimos años ha sido el uso inteligente que han hecho de las redes sociales (...) y el PAN no aprovecha para nada esas herramientas; su comunicación no es ágil ni atractiva", apunta.Falta de mensaje atractivo y relato propioPor su parte, José Ignacio Apoi, especialista en marketing político egresado de la Universidad de la República Oriental del Uruguay (UDELAR) radicado en México, le dijo a Sputnik que el PAN "se enfoca en el problema incorrecto" al forzar su presencia en las conferencias matutinas.En ese sentido, Apoi dice que aparecer en una tribuna de alta visibilidad como lo es la conferencia matutina podría incluso ser nocivo para el partido blanquiazul, "porque podría hacer más notorio el contraste entre las propuestas: una popular y nacionalista, la de Morena, y otra prosector empresarial y pro-EEUU como la del PAN"."Lo mejor sería que el PAN busque un relato propio, encuentre voceros que sean confiables o interesantes para la ciudadanía, y no que solo actúen de manera reactiva a lo que propone Morena, porque quedan ante la sociedad como un partido sin una visión de país alternativa y que solo gobierna para el establishment", concluye.

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