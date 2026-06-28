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El vínculo del opositor Partido Acción Nacional en México con EEUU, ¿una relación de subordinación?

El vínculo del opositor Partido Acción Nacional en México con EEUU, ¿una relación de subordinación?

Sputnik Mundo

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Acción Nacional, que defiende aún la actuación de una agencia extranjera en Chihuahua sin el aval del Gobierno... 28.06.2026, Sputnik Mundo

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Las declaraciones de la mandataria se dan en medio de los insistentes reclamos de su partido Morena de que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, emanada del PAN, sea juzgada por traición a la patria por admitir agentes extranjeros sin permiso del Ejecutivo (como lo establece el artículo 123 del Código Penal Federal).Desde su fundación en 1939, el Partido Acción Nacional ha servido como un vehículo para aglutinar a la élite económica y su agenda de libre mercado en México, logrando consolidarse a lo largo de los años como el principal polo de oposición al nacionalismo encarnado durante el siglo XX por el Revolucionario Institucional (PRI), y ostentando una doctrina ideológica que siempre vio a EEUU como un modelo a seguir.Al adoptar posiciones como el rechazo a la expropiación petrolera del presidente Lázaro Cárdenas a mediados de la década de 1930 o la reforma agraria impulsada por su Gobierno, el PAN estaba no solo socavando la soberanía del Estado mexicano, sino que también empezó a generar la asociación entre su nombre y la defensa de intereses foráneos.Más adelante, la estrategia del partido durante los años de la Guerra Fría fue descalificar cualquier iniciativa gubernamental de corte nacionalista como "populista" y hasta "comunista"; así, no era raro que sus principales figuras justificaran las intervenciones militares de EEUU en la región como el precio a pagar para contener la expansión de la "amenaza roja". En 1973, cuando EEUU dio el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, el presidente del PAN, José Ángel Conchello, dijo que el derrocamiento debía ser un llamado de atención para México sobre el peligro de las políticas estatistas y responsabilizó de su trágico final al mandatario socialista.Diplomacia paralela"Más allá de los muchos cuestionamientos que eran válidos realizarle al PRI, el PAN siempre operó como el brazo geopolítico de EEUU, ya sea de manera explícita respaldando el injerencismo de Washington en la región, o eligiendo organismos como la OEA para denunciar las deficiencias democráticas de México", le dijo a Sputnik Luis Romano, egresado de la Universidad de la República de Uruguay (UDELAR) y experto en política latinoamericana.Como lo demuestra el ejemplo sobre el golpe de Estado en Chile, añade el experto, este accionar y retórica de los dirigentes blanquiazules se daba mientras el Pentágono financiaba y orquestraba cambios de regímenes y asesinatos políticos a lo largo del continente, actualizando la Doctrina Monroe con una violencia sin precedentes y el respaldo de las élites locales. "Hay que recordar que el PAN, cuando el Congreso mexicano condenó el golpe contra Allende al día siguiente que ocurrió, fue el único partido que se abstuvo", recordó. Romano agrega que en la década de 1980, numerosos políticos panistas, incluyendo algunos de los más poderosos de aquel momento, pidieron a EEUU imponer sanciones económicas contra el Estado mexicano y sus empresas en castigo de las sospechadas irregularidades electorales del PRI, convirtiendo una cruzada loable por un sistema electoral más transparente en un llamado para hacer de México un protectorado gestionado por Washington y sus organismos satélite.Ante el fracaso de estos intentos de arbitraje electoral, los primeros gobernadores panistas en alcanzar el poder a finales del siglo pasado, como los de Baja California y Chihuahua [ambos estados fronterizos], comenzaron una estrategia de diplomacia paralela, "entregando parte del trabajo de seguridad a EEUU con convenios con agencias de inteligencia con sus propios intereses, muy distintos a los mexicanos", explica Romano, quien afirmó que el PAN "lleva décadas" permitiendo actuar a Washington sin permiso o supervisión del Ejecutivo.La tutela del norte, una discusión vigenteEn tanto, Javier Gámez, doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en geopolítica, le dijo a Sputnik que esta actitud alcanzó proporciones impensadas luego de dos momentos claves: la firma del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) en la década de 1990 y la llegada del PAN al Gobierno federal.En el primer caso, pese a que el acuerdo se puso en marcha por un Gobierno emanado del PRI (ya convertido en una formación neoliberal bajo el mando del expresidente Carlos Salinas de Gortari), hizo que el PAN acentuara sus características de cabildero de las demandas de las compañías de EEUU.El segundo momento se concretó con el triunfo consecutivo de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), quienes instauraron una agenda diplomática y de seguridad dictada por EEUU e instituciones como la CIA y la DEA. Acciones como la Iniciativa Mérida, la operación "Rápido y Furioso" o la "Guerra contra el Narco" dejaron en claro que la permisividad ante los experimentos tácticos de Estados Unidos estaba por encima de la vida de los propios ciudadanos nacionales, aceptando recursos financieros y tecnológicos —que venían con condiciones como abdicar la autonomía para relevar altos funcionarios policiales— y permitiendo que Washington dictara las directrices de los operativos militares en suelo mexicano.La entrega de la soberanía no se limitó al ámbito castrense, explicó el analista, quien afirmó que tanto Fox como Calderón impulsaron reformas estructurales que debilitaran a las empresas productivas del Estado, como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, con la intención de abrir los recursos naturales a las corporaciones estadounidenses, subordinando —como suele recordarlo la presidenta Sheinbaum— la seguridad energética de México a los intereses de las multinacionales.El reciente episodio en Chihuahua, que motivó los señalamientos sobre si gobernadoras como Maru Campos operan bajo el reclutamiento de agencias como la CIA, no hace sino confirmar que el panismo continúa utilizando sus territorios como un laboratorio de subordinación con EEUU, dijo Gámez, vulnerando así la prerrogativa exclusiva que tiene el Ejecutivo para decidir sobre estrategias de seguridad y cooperación bilateral."Las declaraciones de Sheinbaum ponen el foco en que la sumisión del PAN no es un tema del pasado, sino un problema actual, ya que la defensa de la soberanía nacional y el rechazo al injerencismo debería ser algo universal para todos los partidos políticos", concluye Gámez.

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