https://noticiaslatam.lat/20260805/rusia-toma-el-control-de-2-localidades-y-derriba-1083-drones-en-un-dia-de-combates--1174551999.html

Rusia toma el control de 2 localidades y derriba 1.083 drones en un día de combates

Rusia toma el control de 2 localidades y derriba 1.083 drones en un día de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas tomaron el control de las localidades de Rizhevka, en la región de Sumi, y Zarnitsa, en la región de Zaporozhie, así como derribaron 1.083... 05.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-05T11:34+0000

2026-08-05T11:34+0000

2026-08-05T11:34+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/19/1174046574_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb04eaaf86b6402b6670832c4531b499.jpg

El control de Rizhevka amplía la zona de seguridad en la región de Sumi, mientras que la liberación de Zarnitsa permite a las tropas rusas profundizar su avance y extender el control en la zona.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 325 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 160 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 360 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 290 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 10 bombas con kits de guiado y planeo, 2 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 1.083 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa