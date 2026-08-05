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Rusia toma el control de 2 localidades y derriba 1.083 drones en un día de combates
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Las FFAA rusas tomaron el control de las localidades de Rizhevka, en la región de Sumi, y Zarnitsa, en la región de Zaporozhie, así como derribaron 1.083... 05.08.2026, Sputnik Mundo
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El control de Rizhevka amplía la zona de seguridad en la región de Sumi, mientras que la liberación de Zarnitsa permite a las tropas rusas profundizar su avance y extender el control en la zona.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 325 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 160 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 360 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 290 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 10 bombas con kits de guiado y planeo, 2 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 1.083 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia toma el control de 2 localidades y derriba 1.083 drones en un día de combates
Las FFAA rusas tomaron el control de las localidades de Rizhevka, en la región de Sumi, y Zarnitsa, en la región de Zaporozhie, así como derribaron 1.083 drones en una jornada de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.380 militares en todos los frentes.
El control de Rizhevka amplía la zona de seguridad en la región de Sumi, mientras que la liberación de Zarnitsa permite a las tropas rusas profundizar su avance y extender el control en la zona.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 325 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 160 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 360 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 290 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra instalaciones de la infraestructura energética, de combustible y de transporte utilizadas en interés de las tropas de Kiev, lugares de fabricación y almacenamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 153 zonas", destacan desde el Ministerio.
La defensa antiaérea rusa interceptó 10 bombas con kits de guiado y planeo, 2 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 1.083 aeronaves no tripuladas.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 197.906 drones, 669 sistemas de misiles antiaéreos, 30.436 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.768 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.045 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 68.402 vehículos militares especiales.
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