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Rusia refuerza su presencia comercial en Brasil con una nueva oficina de exportación
Rusia refuerza su presencia comercial en Brasil con una nueva oficina de exportación
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El Centro de Exportación de Rusia ha abierto una oficina de representación en Río de Janeiro, informó el servicio de prensa del ente, al destacar que este paso... 05.08.2026, Sputnik Mundo
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La nueva sucursal busca facilitar el ingreso de empresas rusas al mercado brasileño, un destino clave para las exportaciones no vinculadas a materias primas. La cooperación se llevará a cabo en áreas estratégicas de interés común para Rusia y Brasil, como la industria, la construcción y el sector agroindustrial, detalla el servicio de prensa del ente."La principal tarea de las oficinas de representación es facilitar la promoción de las empresas rusas: atraer y seleccionar contrapartes extranjeras interesadas, organizar negociaciones, prestar apoyo en reuniones de negocios en el marco de exposiciones internacionales y misiones comerciales, así como ofrecer asesoramiento sobre cuestiones de certificación y seguimiento posterior de los acuerdos", declaró la vicepresidenta del Centro de Exportación de Rusia, Tatiana An.El hecho es "un paso más" en el fortalecimiento sistemático de la red internacional del centro, que actualmente abarca 18 países. Entre ellos se encuentran China, la India, Vietnam, Turquía, Egipto, Kazajistán y otros.
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Rusia refuerza su presencia comercial en Brasil con una nueva oficina de exportación

18:32 GMT 05.08.2026
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Cooperación entre Rusia y Brasil en materia de comercio (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 05.08.2026
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El Centro de Exportación de Rusia ha abierto una oficina de representación en Río de Janeiro, informó el servicio de prensa del ente, al destacar que este paso permite ampliar la presencia comercial del país euroasiático en el mercado brasileño.

"El Centro de Exportación de Rusia ha ampliado su red internacional con la apertura de una representación oficial en Brasil. La oficina está ubicada en Río de Janeiro y está dirigida por Antón Kaúnov", se desprende del comunicado.

La nueva sucursal busca facilitar el ingreso de empresas rusas al mercado brasileño, un destino clave para las exportaciones no vinculadas a materias primas. La cooperación se llevará a cabo en áreas estratégicas de interés común para Rusia y Brasil, como la industria, la construcción y el sector agroindustrial, detalla el servicio de prensa del ente.
"La principal tarea de las oficinas de representación es facilitar la promoción de las empresas rusas: atraer y seleccionar contrapartes extranjeras interesadas, organizar negociaciones, prestar apoyo en reuniones de negocios en el marco de exposiciones internacionales y misiones comerciales, así como ofrecer asesoramiento sobre cuestiones de certificación y seguimiento posterior de los acuerdos", declaró la vicepresidenta del Centro de Exportación de Rusia, Tatiana An.
El hecho es "un paso más" en el fortalecimiento sistemático de la red internacional del centro, que actualmente abarca 18 países. Entre ellos se encuentran China, la India, Vietnam, Turquía, Egipto, Kazajistán y otros.
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