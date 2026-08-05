https://noticiaslatam.lat/20260805/iran-anuncia-acuerdo-con-oman-sobre-el-estrecho-de-ormuz--1174559449.html

Irán anuncia acuerdo con Omán sobre el estrecho de Ormuz

Irán anuncia acuerdo con Omán sobre el estrecho de Ormuz

Sputnik Mundo

Durante los últimos dos meses, Teherán y Mascate han sostenido conversaciones de forma "profesional" y "en avance" con el fin de establecer una ruta segura... 05.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-05T22:21+0000

2026-08-05T22:21+0000

2026-08-05T22:21+0000

internacional

irán

omán

teherán

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/16/1172692143_0:43:1025:619_1920x0_80_0_0_b542f38ed9ef1d9a01de3a51240b4e20.jpg

Hasta el momento, dijo, los dos países han alcanzado un acuerdo sobre las características geográficas de una nueva ruta de navegación en la zona y se encuentran en la fase final de elaboración de una declaración conjunta sobre dicho entendimiento. Sin embargo, un eventual acuerdo no implicará la reapertura inmediata del cruce, precisó el vocero."Las coordenadas geográficas de la ruta propuesta han sido acordadas por ambas partes y, si determinadas terceras partes no obstaculizan el proceso, la declaración conjunta que recoge los principales puntos del entendimiento se encuentra en su fase final de revisión y redacción", detalló Bagaei en un comunicado.

https://noticiaslatam.lat/20260805/vamos-al-var-iran-desmiente-a-eeuu-sobre-negociaciones-y-deja-a-washington-en-fuera-de-juego--1174549386.html

irán

omán

teherán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

irán, omán, teherán