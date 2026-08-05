Irán anuncia acuerdo con Omán sobre el estrecho de Ormuz

Hasta el momento, dijo, los dos países han alcanzado un acuerdo sobre las características geográficas de una nueva ruta de navegación en la zona y se encuentran en la fase final de elaboración de una declaración conjunta sobre dicho entendimiento. Sin embargo, un eventual acuerdo no implicará la reapertura inmediata del cruce, precisó el vocero."Las coordenadas geográficas de la ruta propuesta han sido acordadas por ambas partes y, si determinadas terceras partes no obstaculizan el proceso, la declaración conjunta que recoge los principales puntos del entendimiento se encuentra en su fase final de revisión y redacción", detalló Bagaei en un comunicado.
Durante los últimos dos meses, Teherán y Mascate han sostenido conversaciones de forma "profesional" y "en avance" con el fin de establecer una ruta segura para la navegación comercial y definir un mecanismo que regule el tránsito marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.
Hasta el momento, dijo, los dos países han alcanzado un acuerdo sobre las características geográficas de una nueva ruta de navegación en la zona y se encuentran en la fase final de elaboración de una declaración conjunta sobre dicho entendimiento.
Sin embargo, un eventual acuerdo no implicará la reapertura inmediata del cruce, precisó el vocero.
"Las coordenadas geográficas de la ruta propuesta han sido acordadas por ambas partes y, si determinadas terceras partes no obstaculizan el proceso, la declaración conjunta que recoge los principales puntos del entendimiento se encuentra en su fase final de revisión y redacción", detalló Bagaei en un comunicado.
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