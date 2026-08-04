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Rusia libera una localidad y derriba 753 drones en un día de combates
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Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Bakshéyevka, en la región de Járkov, y derribaron 753 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la operación... 04.08.2026, Sputnik Mundo
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El control de Bakshéyevka privó a las FFAA de Ucrania de importantes bastiones para frenar el avance ruso en la región de Járkov.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 355 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 215 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 345 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 275 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 16 bombas con kits de guiado y planeo y derribó 753 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia libera una localidad y derriba 753 drones en un día de combates
Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Bakshéyevka, en la región de Járkov, y derribaron 753 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.435 militares en las últimas 24 horas de combates.
El control de Bakshéyevka privó a las FFAA de Ucrania de importantes bastiones para frenar el avance ruso en la región de Járkov.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 355 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 215 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 345 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 275 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra instalaciones de transporte y energía, centros logísticos utilizados en interés de las tropas de Kiev, lugares de fabricación y almacenamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 zonas", destacan desde la entidad castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 16 bombas con kits de guiado y planeo y derribó 753 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 196.823 drones, 669 sistemas de misiles antiaéreos, 30.425 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.768 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.032 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 68.294 vehículos militares especiales.
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