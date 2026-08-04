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Rusia libera una localidad y derriba 753 drones en un día de combates

Rusia libera una localidad y derriba 753 drones en un día de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Bakshéyevka, en la región de Járkov, y derribaron 753 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la operación... 04.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-04T12:42+0000

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El control de Bakshéyevka privó a las FFAA de Ucrania de importantes bastiones para frenar el avance ruso en la región de Járkov.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 355 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 215 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 345 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 275 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 16 bombas con kits de guiado y planeo y derribó 753 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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