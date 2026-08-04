La OPEP+ aumenta su producción petrolera

El ajuste mantiene el mismo ritmo de incrementos aplicado en los meses recientes.Analistas señalaron que la medida era esperada y representa el cierre de la retirada gradual de los recortes voluntarios de producción. No obstante, advirtieron que el impacto en el mercado será limitado mientras continúen las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz, afectado por las tensiones en Oriente Medio.El grupo prevé una posible pausa en los cambios de producción durante el cuarto trimestre, mientras prepara las negociaciones sobre las cuotas para 2027. Aunque algunos miembros buscan aumentar su extracción, otros, como Rusia, enfrentan dificultades para alcanzar sus metas debido a los ataques contra su infraestructura petrolera.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) acordó aumentar su producción de petróleo en 188.000 barriles diarios a partir de septiembre, una decisión encabezada por Arabia Saudita, Rusia y otros cinco países del grupo.
El ajuste mantiene el mismo ritmo de incrementos aplicado en los meses recientes.
Analistas señalaron que la medida era esperada y representa el cierre de la retirada gradual de los recortes voluntarios de producción. No obstante, advirtieron que el impacto en el mercado será limitado mientras continúen las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz, afectado por las tensiones en Oriente Medio.