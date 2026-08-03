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Rusia toma el control de 2 localidades y derriba 651 drones en un día de combates

Rusia toma el control de 2 localidades y derriba 651 drones en un día de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas tomaron el control de las localidades de Beli Kolodez y Ustínovka, en la región de Járkov, y derribaron 651 drones en una jornada de la... 03.08.2026, Sputnik Mundo

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Las localidades de Beli Kolodez y Ustínovka, liberadas por las tropas rusas, eran importantes centros logísticos de las FFAA de Ucrania en la zona, destacan desde el Ministerio.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 345 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 175 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 370 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 155 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 7 bombas con kits de guiado y planeo, 5 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al igual que derribó 651 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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