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Rusia toma el control de 2 localidades y derriba 651 drones en un día de combates
Rusia toma el control de 2 localidades y derriba 651 drones en un día de combates
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Las FFAA rusas tomaron el control de las localidades de Beli Kolodez y Ustínovka, en la región de Járkov, y derribaron 651 drones en una jornada de la... 03.08.2026, Sputnik Mundo
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Las localidades de Beli Kolodez y Ustínovka, liberadas por las tropas rusas, eran importantes centros logísticos de las FFAA de Ucrania en la zona, destacan desde el Ministerio.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 345 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 175 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 370 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 155 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 7 bombas con kits de guiado y planeo, 5 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al igual que derribó 651 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia toma el control de 2 localidades y derriba 651 drones en un día de combates
Las FFAA rusas tomaron el control de las localidades de Beli Kolodez y Ustínovka, en la región de Járkov, y derribaron 651 drones en una jornada de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.295 militares en las últimas 24 horas de combates.
Las localidades de Beli Kolodez y Ustínovka, liberadas por las tropas rusas, eran importantes centros logísticos de las FFAA de Ucrania en la zona, destacan desde el Ministerio.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 345 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 175 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 370 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 155 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra instalaciones de transporte y energía, centros logísticos utilizados en interés de las tropas de Kiev, lugares de fabricación y almacenamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 151 zonas", señalan desde la entidad castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 7 bombas con kits de guiado y planeo, 5 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al igual que derribó 651 aeronaves no tripuladas.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 196.070 drones, 669 sistemas de misiles antiaéreos, 30.411 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.768 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.016 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 68.210 vehículos militares especiales.
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