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"En lugar de misiles": Petro pide solidaridad con Cuba y llama a EEUU a un diálogo entre civilizaciones | Video

"En lugar de misiles": Petro pide solidaridad con Cuba y llama a EEUU a un diálogo entre civilizaciones | Video

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Cuba "está siendo amenazada violentamente por el bloqueo, los misiles y una posible invasión", y merece la solidaridad de la comunidad internacional, declaró... 02.08.2026, Sputnik Mundo

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Desde su óptica, Washington debería construir un diálogo entre civilizaciones, "en pie de igualdad" y como alternativa a las guerras mundiales y los misiles.Asimismo, recordó que, debido a las tensiones entre Washington y La Habana, está en riesgo la seguridad de centenares de jóvenes colombianos que permanecen en Cuba cursando la carrera de Medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM).Petro señaló que, pese a las dificultades que atraviesa Cuba, estos estudiantes podrían convertirse en la "punta de lanza" de un gran diálogo regional, aprovechando la cercanía geográfica.Según el mandatario colombiano, ese espacio de encuentro debería reunir a los pueblos y gobiernos de América Latina y el Caribe con los de América del Norte, con el fin de construir pactos que permitan resolver problemas comunes de la humanidad y de la región.El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.

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