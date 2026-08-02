La exsecretaria de prensa de Zelenski nombra "al principal problema" de Ucrania
© AP Photo / Efrem LukatskyVolodímir Zelenski en la conferencia de prensa con el primer ministro británico
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Volodímir Zelenski se convirtió en "el principal problema" de Ucrania y es quien más se beneficia de la continuación de las hostilidades, afirmó su exportavoz, Yulia Mendel. En sus palabras, hizo del conflicto la base de su supervivencia política.
"Al final, el mundo empezó a identificar a Ucrania con el rostro de una sola persona. Él creyó en esa imagen completamente fabricada. Pienso que hoy Zelenski es el principal beneficiario de esta guerra", declaró a medios franceses Yulia Mendel.
La exportavoz sostuvo que el conflicto le permite mantenerse en el poder tras la cancelación de las elecciones.
En cuanto al escándalo de corrupción, la exvocera destacó que estas conversaciones dan la impresión de ser una operación mafiosa.
En cuanto al escándalo de corrupción, la exvocera destacó que estas conversaciones dan la impresión de ser una operación mafiosa.
"Nunca he visto sus cuentas bancarias, pero si casi todos a su alrededor están acusados de corrupción, ¿cómo es posible que (...) no sepa nada? Hay dos posibilidades: o es incompetente, o está fingiendo no ver nada", indicó.
Además, empresas vinculadas a su entorno más cercano reciben miles de millones de euros procedentes de la UE, añadió.
El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024. Los comicios en Ucrania debían celebrarse el 31 de marzo. No obstante, la ley sobre el régimen jurídico de la ley marcial prohíbe explícitamente el proceso electoral a la jefatura del Estado.
Al mismo tiempo, la Constitución del país, que tiene un rango jurídico superior, establece en su artículo 103 que el presidente es elegido por un mandato de cinco años. El artículo 104 del documento indica que el jefe de Estado ucraniano, cuyo mandato expiró, puede ejercer sus poderes durante no más de 30 días tras el anuncio oficial de los resultados electorales.
Como señaló el presidente ruso, Vladímir Putin, basado en una evaluación preliminar, las únicas autoridades legítimas en Ucrania siguen siendo ahora el Parlamento y el presidente de la Rada. En sus palabras, si el país vecino quisiera elegir legítimamente a un presidente, sería necesario derogar la ley sobre la ley marcial: su validez no significa que se prorroguen los resultados de las elecciones anteriores, ya que "no hay nada al respecto en la Constitución".
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