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Los bromistas rusos cuentan cómo Merkel desveló la gran mentira tras los acuerdos de Minsk

Los bromistas rusos cuentan cómo Merkel desveló la gran mentira tras los acuerdos de Minsk

Sputnik Mundo

Los bromistas rusos Vován (Vladímir Kuznetsov) y Lexus (Alexéi Stoliarov) contaron cómo lograron realizar su histórica llamada a Angela Merkel en 2023, en la... 03.08.2026, Sputnik Mundo

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Destacaron que el proceso ha sido complejo y largo. Al principio, hablaron con una persona de su entorno, luego con otra, y después mantuvieron un largo intercambio de correos electrónicos.Sin embargo, añadieron que el esfuerzo valió la pena y calificaron la conversación de "interesante". En 2014 y 2015 se firmaron los llamados acuerdos de Minsk con la mediación de Alemania, Francia y Rusia, que buscaban una solución política al conflicto entre el Gobierno ucraniano y las entonces repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk.El documento, compuesto por 13 puntos, preveía, en particular, un alto el fuego en Donbás, la retirada de armamento pesado de la línea de demarcación entre las fuerzas armadas de Kiev y las milicias, así como otras medidas destinadas a una solución política a largo plazo en Donbás. Kiev infringió sistemáticamente los acuerdos de Minsk.En diciembre de 2022, Merkel reveló en una entrevista que los acuerdos de Minsk en realidad sirvieron para dar tiempo a Ucrania de reforzar su capacidad militar de cara a un posible conflicto con Rusia.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, subrayó posteriormente en repetidas ocasiones que Rusia se vio obligada a salir en defensa de la población de Donbás y a iniciar la operación militar especial cuando Occidente se negó a cumplir los acuerdos de Minsk.

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