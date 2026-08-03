Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260803/los-bromistas-rusos-cuentan-como-merkel-desvelo-la-gran-mentira-tras-los-acuerdos-de-minsk-1174525526.html
Los bromistas rusos cuentan cómo Merkel desveló la gran mentira tras los acuerdos de Minsk
Los bromistas rusos cuentan cómo Merkel desveló la gran mentira tras los acuerdos de Minsk
Sputnik Mundo
Los bromistas rusos Vován (Vladímir Kuznetsov) y Lexus (Alexéi Stoliarov) contaron cómo lograron realizar su histórica llamada a Angela Merkel en 2023, en la... 03.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-03T12:44+0000
2026-08-03T12:44+0000
internacional
alemania
rusia
angela merkel
🌍 europa
acuerdos de minsk
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/104081/83/1040818364_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_a1e56978439d88799f5501d6b87fb74b.jpg
Destacaron que el proceso ha sido complejo y largo. Al principio, hablaron con una persona de su entorno, luego con otra, y después mantuvieron un largo intercambio de correos electrónicos.Sin embargo, añadieron que el esfuerzo valió la pena y calificaron la conversación de "interesante". En 2014 y 2015 se firmaron los llamados acuerdos de Minsk con la mediación de Alemania, Francia y Rusia, que buscaban una solución política al conflicto entre el Gobierno ucraniano y las entonces repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk.El documento, compuesto por 13 puntos, preveía, en particular, un alto el fuego en Donbás, la retirada de armamento pesado de la línea de demarcación entre las fuerzas armadas de Kiev y las milicias, así como otras medidas destinadas a una solución política a largo plazo en Donbás. Kiev infringió sistemáticamente los acuerdos de Minsk.En diciembre de 2022, Merkel reveló en una entrevista que los acuerdos de Minsk en realidad sirvieron para dar tiempo a Ucrania de reforzar su capacidad militar de cara a un posible conflicto con Rusia.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, subrayó posteriormente en repetidas ocasiones que Rusia se vio obligada a salir en defensa de la población de Donbás y a iniciar la operación militar especial cuando Occidente se negó a cumplir los acuerdos de Minsk.
https://noticiaslatam.lat/20260802/-la-exsecretaria-de-prensa-de-zelenski-nombra-al-principal-problema-de-ucrania-1174520688.html
alemania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/104081/83/1040818364_576:0:5184:3456_1920x0_80_0_0_31a86fdb836768d071072b93e3d563f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
alemania, rusia, angela merkel, 🌍 europa, acuerdos de minsk, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
alemania, rusia, angela merkel, 🌍 europa, acuerdos de minsk, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

Los bromistas rusos cuentan cómo Merkel desveló la gran mentira tras los acuerdos de Minsk

12:44 GMT 03.08.2026
© AP Photo / Eraldo PeresGerman Chancellor Angela Merkel stands during the playing of Germany's national anthem during a welcome ceremony at the Planalto Presidential Palace, in Brasilia, Brazil, Thursday, Aug. 20, 2015
German Chancellor Angela Merkel stands during the playing of Germany's national anthem during a welcome ceremony at the Planalto Presidential Palace, in Brasilia, Brazil, Thursday, Aug. 20, 2015 - Sputnik Mundo, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Eraldo Peres
Síguenos en
Los bromistas rusos Vován (Vladímir Kuznetsov) y Lexus (Alexéi Stoliarov) contaron cómo lograron realizar su histórica llamada a Angela Merkel en 2023, en la que la excanciller alemana admitió que nunca tuvo la intención de cumplir con los acuerdos de Minsk, que se fueron usados para ganar tiempo y armar a Ucrnaia.
Destacaron que el proceso ha sido complejo y largo. Al principio, hablaron con una persona de su entorno, luego con otra, y después mantuvieron un largo intercambio de correos electrónicos.

"Pasaron varias semanas hasta que tuvo lugar la propia conversación con Merkel, que mantuvimos en nombre del expresidente de Ucrania, Petró Poroshenko", señalaron Vovan y Lexus.

Sin embargo, añadieron que el esfuerzo valió la pena y calificaron la conversación de "interesante".
"Merkel incluso puso a su intérprete a nuestra disposición y pidió de inmediato que todo lo que dijera se mantuviera en secreto. Reconoció que los acuerdos de Minsk solo servían para engañar a Rusia y, mientras tanto, abastecer a Ucrania de armas", revelaron los bromistas.
En 2014 y 2015 se firmaron los llamados acuerdos de Minsk con la mediación de Alemania, Francia y Rusia, que buscaban una solución política al conflicto entre el Gobierno ucraniano y las entonces repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk.
Volodímir Zelenski en la conferencia de prensa con el primer ministro británico - Sputnik Mundo, 1920, 02.08.2026
Internacional
La exsecretaria de prensa de Zelenski nombra "al principal problema" de Ucrania
ayer, 17:44 GMT
El documento, compuesto por 13 puntos, preveía, en particular, un alto el fuego en Donbás, la retirada de armamento pesado de la línea de demarcación entre las fuerzas armadas de Kiev y las milicias, así como otras medidas destinadas a una solución política a largo plazo en Donbás. Kiev infringió sistemáticamente los acuerdos de Minsk.
En diciembre de 2022, Merkel reveló en una entrevista que los acuerdos de Minsk en realidad sirvieron para dar tiempo a Ucrania de reforzar su capacidad militar de cara a un posible conflicto con Rusia.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, subrayó posteriormente en repetidas ocasiones que Rusia se vio obligada a salir en defensa de la población de Donbás y a iniciar la operación militar especial cuando Occidente se negó a cumplir los acuerdos de Minsk.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала