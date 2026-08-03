https://noticiaslatam.lat/20260803/el-ataque-de-kiev-contra-una-playa-en-el-sur-de-rusia-es-un-autentico-acto-terrorista-denuncian-las-1174530811.html

El ataque de Kiev contra una playa en el sur de Rusia es un "auténtico acto terrorista", denuncian las autoridades rusas

El ataque de Kiev contra una playa en el sur de Rusia es un "auténtico acto terrorista", denuncian las autoridades rusas

Sputnik Mundo

El bombardeo ucraniano contra una zona turística cerca de la ciudad rusa de Guelendzhik es un atentado terrorista, declaró a Sputnik el gobernador de la región... 03.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-03T18:47+0000

2026-08-03T18:47+0000

2026-08-03T18:47+0000

defensa

💬 opinión y análisis

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

sociedad

seguridad

veniamín kondrátiev

ucrania

krasnodar

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/1c/1161370049_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_0c38e9a5c59ea823a2faad2ea7d0d04b.jpg

Asimismo, indicó que la playa atacada en la localidad turística de Arjipo-Ósipovka es un punto de afluencia masiva. "La gente va a bañarse, se sienta en la orilla o toma el sol. Son personas indefensas, no pueden huir a ningún sitio. Por eso el ataque se dirigió precisamente allí", observó.En este contexto, señaló que la elección de estos objetivos busca infundir miedo en la población rusa. Se trata de un acto de terrorismo por parte de Ucrania, aseveró el gobernador al agregar que Kiev "no conseguirá nada con ello".Además, apuntó a que la carga explosiva iba acompañada de metralla para aumentar su alcance mortal. Según Kondrátiev, de esta manera Kiev intenta compensar los fracasos de sus tropas en el frente.El gobernador calificó el suceso de "una táctica propia de terroristas, no de un Ejército", empleada con la esperanza de que el sufrimiento de los civiles obligue al Gobierno ruso a hacer concesiones.Previamente, Kondrátiev informó que el ataque ucraniano contra la localidad de Arjipo-Ósipovka, situada cerca de la ciudad rusa de Guelendzhik, dejó al menos seis muertos, entre ellos tres menores, y 40 heridos. Después, la cifra de fallecidos aumentó a siete personas, según confirmaron desde el centro de respuesta a emergencias de la región rusa de Krasnodar.

https://noticiaslatam.lat/20260729/el-terrorismo-de-zelenski-no-decidira-el-desenlace-del-conflicto-ucraniano-opina-un-analista-1174462833.html

ucrania

krasnodar

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💬 opinión y análisis, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, sociedad, seguridad, veniamín kondrátiev, ucrania, krasnodar, rusia, terrorismo