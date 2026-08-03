Decomisan toneladas de drogas en el occidente de México

La droga fue hallada en tres embarcaciones que también fueron aseguradas. Según las autoridades, el decomiso evitó que millones de dosis llegaran a las calles y representa un golpe a las capacidades operativas y financieras de las organizaciones criminales.García Harfuch añadió que, en lo que va del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Marina ha asegurado más de 80 toneladas de cocaína en aguas mexicanas. Además, informó que en un operativo en Nayarit (occidente) un elemento naval resultó herido tras una agresión armada, en la que un presunto atacante murió y se aseguraron armas y municiones.
La Secretaría de Marina mexicana decomisó cuatro toneladas de cocaína y detuvo a 13 personas durante un operativo de vigilancia marítima frente a las costas de Chiapas (sur) y Oaxaca (suroeste), informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
La droga fue hallada en tres embarcaciones que también fueron aseguradas. Según las autoridades, el decomiso evitó que millones de dosis llegaran a las calles y representa un golpe a las capacidades operativas y financieras de las organizaciones criminales.