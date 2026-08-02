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Arrestan a dirigente del Cártel de los Reyes en el occidente de México

Arrestan a dirigente del Cártel de los Reyes en el occidente de México

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Alfonso Fernández Magallón, alias 'Poncho la Quiringua', fue capturado en Michoacán (occidente), confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de... 02.08.2026, Sputnik Mundo

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El funcionario mexicano resaltó que, a raíz del arresto, integrantes del Cártel de los Reyes hicieron bloqueos e incendiaron vehículos en distintas zonas del territorio michoacano. Previamente, medios locales reportaron los cierres viales, así como las acciones del Gobierno local para frenar los actos delictivos.

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