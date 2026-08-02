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Arrestan a dirigente del Cártel de los Reyes en el occidente de México
Arrestan a dirigente del Cártel de los Reyes en el occidente de México
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Alfonso Fernández Magallón, alias 'Poncho la Quiringua', fue capturado en Michoacán (occidente), confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de... 02.08.2026, Sputnik Mundo
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El funcionario mexicano resaltó que, a raíz del arresto, integrantes del Cártel de los Reyes hicieron bloqueos e incendiaron vehículos en distintas zonas del territorio michoacano. Previamente, medios locales reportaron los cierres viales, así como las acciones del Gobierno local para frenar los actos delictivos.
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Arrestan a dirigente del Cártel de los Reyes en el occidente de México

03:25 GMT 02.08.2026
© AP Photo / Marco UgarteDurante el sexenio de López Obrador en México, se realizaron diversas acciones de seguridad en el país latinoamericano.
Durante el sexenio de López Obrador en México, se realizaron diversas acciones de seguridad en el país latinoamericano. - Sputnik Mundo, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Marco Ugarte
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Alfonso Fernández Magallón, alias 'Poncho la Quiringua', fue capturado en Michoacán (occidente), confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch.

"El detenido cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín; además, autoridades de Estados Unidos ofrecían una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su detención", resaltó en la red social X.

El funcionario mexicano resaltó que, a raíz del arresto, integrantes del Cártel de los Reyes hicieron bloqueos e incendiaron vehículos en distintas zonas del territorio michoacano.
Previamente, medios locales reportaron los cierres viales, así como las acciones del Gobierno local para frenar los actos delictivos.
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