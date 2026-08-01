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Cualquier aliado regional de EEUU podría "arder en el fuego de la guerra", asegura general iraní
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Teherán señaló explícitamente que los países musulmanes "deben actuar con previsión, vigilar los crímenes de Estados Unidos y reconsiderar la cooperación y la... 01.08.2026, Sputnik Mundo
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Abdollahi acusó a EEUU de utilizar dinero, infraestructura crítica y recursos estratégicos "como escudo defensivo para su ejército debilitado".Además, subrayó que Washington "sigue, con creciente rapidez, el camino de la beligerancia generalizada en una guerra regional", como parte de "una peligrosa estrategia destinada a la expansión y la dominación ilegítima en toda la región". Según informes previos, Irán prometió una represalia "integral", esto ante una posible nueva oleada de ataques de Estados Unidos e Israel contra la infraestructura iraní. La respuesta podría incluir ataques masivos contra la infraestructura energética "vital" de Washington y Tel Aviv.
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Cualquier aliado regional de EEUU podría "arder en el fuego de la guerra", asegura general iraní

22:45 GMT 01.08.2026
© AP Photo / Vahid SalemiIrán respondió a los recientes ataques de EEUU
Irán respondió a los recientes ataques de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 01.08.2026
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Teherán señaló explícitamente que los países musulmanes "deben actuar con previsión, vigilar los crímenes de Estados Unidos y reconsiderar la cooperación y la alianza con este país", afirmó el general de división Ali Abdollahi, comandante del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya de las Fuerzas Armadas iraníes.
"De lo contrario, cualquier país que se convierta en un escudo defensivo para [Washington], criminales y agresivos, arderá en el fuego de la guerra", advirtió en un mensaje dirigido a las naciones de la región.
Abdollahi acusó a EEUU de utilizar dinero, infraestructura crítica y recursos estratégicos "como escudo defensivo para su ejército debilitado".
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Además, subrayó que Washington "sigue, con creciente rapidez, el camino de la beligerancia generalizada en una guerra regional", como parte de "una peligrosa estrategia destinada a la expansión y la dominación ilegítima en toda la región".
Según informes previos, Irán prometió una represalia "integral", esto ante una posible nueva oleada de ataques de Estados Unidos e Israel contra la infraestructura iraní. La respuesta podría incluir ataques masivos contra la infraestructura energética "vital" de Washington y Tel Aviv.
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