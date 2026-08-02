https://noticiaslatam.lat/20260802/la-bailarina-mexicana-elisa-carrillo-se-niega-a-politizar-el-arte-la-danza-debe-unir-a-los-seres-1174469170.html

La bailarina mexicana Elisa Carrillo se niega a politizar el arte: "La danza debe unir a los seres humanos"

La bailarina mexicana Elisa Carrillo se niega a politizar el arte: "La danza debe unir a los seres humanos"

Sputnik Mundo

Elisa Carrillo fue la primera mexicana en conseguir los tres premios más importantes de la danza: el Prix Benois del Teatro Bolshói de Moscú, el Alma de la... 02.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-02T19:40+0000

2026-08-02T19:40+0000

2026-08-02T19:40+0000

américa latina

danza

sociedad

🎭 arte y cultura

💬 entrevistas

ballet

rusia

méxico

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/01/1174501439_0:43:2048:1195_1920x0_80_0_0_48fa27ff36fdd5aa0965bdb0f81a7b65.jpg

Su amor por la danza le llegó de manera natural. Difícil para alguien que no abreva de una familia de artistas. Su padre, ingeniero, y su madre, médico, fueron fundamentales para que hoy Elisa Carrillo sea un nombre de percha internacional. Aquel momento quedaría grabado para siempre en su mente para desarrollar una carrera profesional que, reconoce, está llena de sobresaltos y dificultades, más aún, dice, cuando se proviene de un país donde el ballet no es una tradición tan arraigada como en varios países de Europa.Ella se fue de México a los 16 años para perseguir la élite dancística del mundo. Y lo consiguió. Por eso está convencida de que el arte debe trascender cualquier tipo de ideología o politización. "El legado de Rusia al mundo del ballet"Rusia para ella es un lugar especial. No solo porque ha sido premiada en ese país que es la "cuna del ballet" a nivel mundial, sino porque la técnica que allí se practica, dice, es una de las más completas, además de que es una nación donde la cultura y las artes, afirma, tienen un papel protagónico en la educación. Según ella, grandes estrellas han emergido de Rusia debido al "gran nivel" y a todo "el legado que da Rusia al mundo con sus maestros y su técnica". Danzatlán 2026El Festival Internacional de la Danza. Danzatlán —que se realizará del 13 al 16 de agosto en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco (centro)— tiene como objetivo beneficiar a la comunidad dancística, pero también formar a nuevos públicos en la apreciación de esta disciplina artística en México. "Queremos que la gente conozca lo que es la danza clásica y todos los estilos que presentamos en el festival. La meta de esto es llegar a públicos que no han tenido la oportunidad [de ver estos espectáculos] y es por ello que es gratuito", comenta Elisa Carrillo. El evento que históricamente ha atraído al público desde 2018 —año en el que se creó el festival— es la Gala "Elisa y Amigos", cuya edición de este año reunirá a ocho estrellas del ballet internacional: los primeros bailarines Tatiana Melnik y Motomi Kiyota, del Ballet Nacional de Hungría; a Fumi Kaneko y Vadim Muntagirov, del Royal Ballet de Londres; al solista Marti Paixá, del Stuttgart Ballet; y al bailarín de contemporáneo y coreógrafo estadounidense Braylon Browner, entre otros.

https://noticiaslatam.lat/20260530/una-mirada-que-cambio-la-ciudad-de-mexico-se-cumple-el-centenario-del-arquitecto-teodoro-gonzalez-1173581181.html

https://noticiaslatam.lat/20250429/elisa-carrillo-el-arte-es-para-cualquier-ser-humano-y-siempre-ha-sido-un-arma-contra-la-violencia-1161971090.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Eduardo Bautista

Eduardo Bautista

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Eduardo Bautista

danza, sociedad, 🎭 arte y cultura, 💬 entrevistas, ballet, rusia, méxico