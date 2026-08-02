La bailarina mexicana Elisa Carrillo se niega a politizar el arte: "La danza debe unir a los seres humanos"

Su amor por la danza le llegó de manera natural. Difícil para alguien que no abreva de una familia de artistas. Su padre, ingeniero, y su madre, médico, fueron fundamentales para que hoy Elisa Carrillo sea un nombre de percha internacional. Aquel momento quedaría grabado para siempre en su mente para desarrollar una carrera profesional que, reconoce, está llena de sobresaltos y dificultades, más aún, dice, cuando se proviene de un país donde el ballet no es una tradición tan arraigada como en varios países de Europa.Ella se fue de México a los 16 años para perseguir la élite dancística del mundo. Y lo consiguió. Por eso está convencida de que el arte debe trascender cualquier tipo de ideología o politización. "El legado de Rusia al mundo del ballet"Rusia para ella es un lugar especial. No solo porque ha sido premiada en ese país que es la "cuna del ballet" a nivel mundial, sino porque la técnica que allí se practica, dice, es una de las más completas, además de que es una nación donde la cultura y las artes, afirma, tienen un papel protagónico en la educación. Según ella, grandes estrellas han emergido de Rusia debido al "gran nivel" y a todo "el legado que da Rusia al mundo con sus maestros y su técnica". Danzatlán 2026El Festival Internacional de la Danza. Danzatlán —que se realizará del 13 al 16 de agosto en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco (centro)— tiene como objetivo beneficiar a la comunidad dancística, pero también formar a nuevos públicos en la apreciación de esta disciplina artística en México. "Queremos que la gente conozca lo que es la danza clásica y todos los estilos que presentamos en el festival. La meta de esto es llegar a públicos que no han tenido la oportunidad [de ver estos espectáculos] y es por ello que es gratuito", comenta Elisa Carrillo. El evento que históricamente ha atraído al público desde 2018 —año en el que se creó el festival— es la Gala "Elisa y Amigos", cuya edición de este año reunirá a ocho estrellas del ballet internacional: los primeros bailarines Tatiana Melnik y Motomi Kiyota, del Ballet Nacional de Hungría; a Fumi Kaneko y Vadim Muntagirov, del Royal Ballet de Londres; al solista Marti Paixá, del Stuttgart Ballet; y al bailarín de contemporáneo y coreógrafo estadounidense Braylon Browner, entre otros.
Elisa Carrillo fue la primera mexicana en conseguir los tres premios más importantes de la danza: el Prix Benois del Teatro Bolshói de Moscú, el Alma de la Danza de Rusia y el Festival Dance Open de San Petersburgo. En charla con Sputnik, reconoce que el ballet le cambió la vida, un factor transformador que, dice, va más allá de la politización.
Su amor por la danza le llegó de manera natural. Difícil para alguien que no abreva de una familia de artistas. Su padre, ingeniero, y su madre, médico, fueron fundamentales para que hoy Elisa Carrillo sea un nombre de percha internacional.
"Yo quería bailar y ser una bailarina como las que vi en el Palacio de Bellas Artes [de la Ciudad de México]. Simplemente tenía eso en la mente", recuerda la ex primera ballerina del Ballet Estatal de Berlín, a propósito del Festival Internacional Danzatlán 2026, que se realizará en Texcoco, Estado de México, del 13 al 16 de agosto.
Aquel momento quedaría grabado para siempre en su mente para desarrollar una carrera profesional que, reconoce, está llena de sobresaltos y dificultades, más aún, dice, cuando se proviene de un país donde el ballet no es una tradición tan arraigada como en varios países de Europa.
Ella se fue de México a los 16 años para perseguir la élite dancística del mundo. Y lo consiguió. Por eso está convencida de que el arte debe trascender cualquier tipo de ideología o politización.
"Los coreógrafos pueden expresar todo lo que quieran [sobre ideas políticas o sociales], pero para mí la danza debe unir a los seres humanos. Porque al final no importa de dónde vienes, ni tu situación económica, ni lo que tú crees: todos podemos sentir, todos podemos escuchar música y conmovernos, ver algo y sentir algo maravilloso. Ese es el poder del arte", observa Carrillo.
Rusia para ella es un lugar especial. No solo porque ha sido premiada en ese país que es la "cuna del ballet" a nivel mundial, sino porque la técnica que allí se practica, dice, es una de las más completas, además de que es una nación donde la cultura y las artes, afirma, tienen un papel protagónico en la educación.
"Hay grandes coreógrafos y grandes compositores [en Rusia]. Es un país con mucha cultura y mucho arte. Y algo muy importante ahí es la Escuela Vaganova, porque la técnica Vaganova es la base del ballet. Claro que hay otras técnicas, pero esa es, para mí, una de las mejores; es la base de todo", explica Carrillo.
Según ella, grandes estrellas han emergido de Rusia debido al "gran nivel" y a todo "el legado que da Rusia al mundo con sus maestros y su técnica".
"Yo he aprendido, con toda la cercanía que tengo con Rusia, a darme cuenta de la importancia y del valor que le dan al ballet", agrega la bailarina mexicana.
El Festival Internacional de la Danza. Danzatlán —que se realizará del 13 al 16 de agosto en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco (centro)— tiene como objetivo beneficiar a la comunidad dancística, pero también formar a nuevos públicos en la apreciación de esta disciplina artística en México.
"Queremos que la gente conozca lo que es la danza clásica y todos los estilos que presentamos en el festival. La meta de esto es llegar a públicos que no han tenido la oportunidad [de ver estos espectáculos] y es por ello que es gratuito", comenta Elisa Carrillo.
El evento que históricamente ha atraído al público desde 2018 —año en el que se creó el festival— es la Gala "Elisa y Amigos", cuya edición de este año reunirá a ocho estrellas del ballet internacional: los primeros bailarines Tatiana Melnik y Motomi Kiyota, del Ballet Nacional de Hungría; a Fumi Kaneko y Vadim Muntagirov, del Royal Ballet de Londres; al solista Marti Paixá, del Stuttgart Ballet; y al bailarín de contemporáneo y coreógrafo estadounidense Braylon Browner, entre otros.
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