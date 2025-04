https://noticiaslatam.lat/20250429/elisa-carrillo-el-arte-es-para-cualquier-ser-humano-y-siempre-ha-sido-un-arma-contra-la-violencia-1161971090.html

Elisa Carrillo: "El arte es para cualquier ser humano y siempre ha sido un arma contra la violencia"

La bailarina mexicana Elisa Carrillo se prepara para bailar en su país natal, por última vez, Bolero de Maurice Béjart. En charla con Sputnik, la multipremiada... 29.04.2025, Sputnik Mundo

Reconocida con el premio Benois de la Danse, el Alma de la Danza de Rusia y el Festival Dance Open en San Petersburgo —los tres galardones más importantes del ballet—, Elisa Carrillo anunció recientemente la última presentación de Bolero, compuesta en 1961 por el coreógrafo Maurice Béjart para la bailarina serbia Duska Sifnios y llevada a la gloria eterna por el argentino Jorge Donn.Tras audicionar para conseguir el derecho a montar la icónica pieza —que actualmente sólo es interpretada por la compañía de Béjart— y superar la prueba con rotundo éxito, Carrillo llevó la coreografía a México en 2022, con un elenco compuesto en su mayoría por bailarines de dicho país.Antes de asumir el cargo de directora de la escuela de ballet John Cranko de Stuttgart, Alemania, la reconocida artista considera que cada proyecto tiene su tiempo y, en el caso de Bolero, desde su concepción, estaba destinado a culminar con esta última fecha en su país de origen.A pocas semanas de la esperada presentación, que sucederá el 27 de mayo en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, Sputnik conversó con la bailarina sobre su preparación, los ensayos, los retos que se avecinan y la importancia de la danza y el arte en el contexto actual.Los retos detrás de Bolero Una mano se mimetiza con el sonido en medio de la oscuridad. Le siguen el brazo, los hombros, las piernas, el torso. Finalmente, el cuerpo entero se fusiona con la melodía que, en 1928, compuso el francés Maurice Ravel y que, 33 años después, inspiró a Maurice Béjart, también francés, para crear una de las coreografías más icónicas de la historia de la danza: Bolero.La pieza fue pensada en dos partes: la melodía, encarnada por el bailarín principal, y el ritmo, materializado por el cuerpo de baile.En palabras de Elisa Carrillo, se trata de una coreografía muy especial y, físicamente, es muy desgastante, debido sobre todo a la sencillez de la composición musical de Ravel, que se conforma de una melodía y dos ritmos que van in crescendo.El propio Béjart dijo sobre el Bolero que se trata de "música muy conocida y, sin embargo, fresca gracias a su sencillez. Una melodía (de origen oriental, no española) que se enrosca lentamente sobre sí misma, aumentando en volumen e intensidad, devora el espacio sonoro y lo absorbe al final"."O sea, digamos que va llegando a cada parte de tu cuerpo y uno de los retos es la parte de memorizar estas frases, porque es tan parecido que, a veces, cuando uno está metido dentro de esta música, que estás súper concentrada, puedes confundirte de las frases", continúa.La artista recuerda que, al principio, es muy difícil memorizar cada una de las frases y es una obligación saber cuál va primero, "porque hay cambios mínimos y es todo muy rápido, a pesar de que uno piensa que se repite y que es igual"."Sé de algunos bailarines que han tenido a alguien que les da como una ayuda diciendo: 'Ahora sigue tal frase', con alguna palabra que dicen para que la bailarina o el bailarín que estén en la mesa sepan qué frase sigue. Pero yo desde que lo aprendí dije: 'No, quiero tenerlo muy claro, no quiero depender de nadie'", relata.Un sueño que se cumplió Por esa razón, para la bailarina, poder interpretar la coreografía de Béjart "ha sido un sueño que al inicio de mi carrera no pensé que se fuera a cumplir, porque hay cosas que tú sabes que es casi imposible de lograr".A casi dos años de su primera interpretación en México, "que empiezo a ensayar de nuevo y que me estoy preparando para esta última función, estoy muy emocionada", confiesa.Béjart y su relación con MéxicoMaurice Béjart tuvo una relación muy especial con México, país que visitó en repetidas ocasiones con su aclamado Ballet del Siglo XX para presentar obras de gran envergadura, como su trilogía de piezas de Stravinsky y Mahler en el Palacio de Bellas Artes.En ese sentido, Sputnik preguntó a Carrillo cuál sería la impresión del genio de la danza al verla interpretar Bolero."No te puedo decir exactamente qué hubiera sentido él, lo que sí te puedo decir es que cada artista que ha interpretado esta pieza tiene algo especial, algo diferente (...), todos tenemos nuestra esencia y creo que para mí hubiera sido muy importante, si hubiera tenido la oportunidad de trabajar con él para Bolero, que él sintiera que, con mi expresión, con mi esencia, él pudiera sentir una emoción al ver ese Bolero", responde la bailarina.'Elisa y amigos'La presentación de Bolero forma parte de la gala llamada Elisa y amigos, que reúne a estrellas de la danza de diversos países en un mismo escenario. De esa manera, la artista comparte a este medio que, gracias al arte del movimiento, ella "ha aprendido a disfrutar de la vida y a tener la bendición de conocer a muchas personas de diferentes partes del mundo"."La danza me trajo muchos amigos de diferentes lugares y gracias a eso es que también la gala tiene el nombre de Elisa y amigos, porque todos los que están conmigo en el escenario, antes que nada, tenemos algo en común, amamos la danza, amamos este arte", sostiene Carrillo.Por lo anterior, la bailarina argumenta que, en la historia, el arte ha unido a la sociedad y a los seres humanos, sencillamente porque "el arte es para todos, no importa de dónde vengas, cuáles son tus creencias".Sin embargo, añade, en la actualidad hay muchas restricciones para los artistas, por lo que es muy importante no sólo seguir creyendo, sino impulsando el arte pues, al final, "es algo que nos puede cambiar la vida, es otra forma de ver el mundo, es una forma de respetarnos y nos damos cuenta que no importa de dónde seas".En ese sentido, Carrillo comparte que, el día de la gala, espera que el público mexicano se deje llevar por la magia de la danza y de la música, por los movimientos, que aprecien todo el trabajo que cada artista va a darles y, sobre todo, que se vayan con algo nuevo en el corazón."Quiero que sea una noche inolvidable para ellos, quiero que lleguen al auditorio y que estén abiertos a poder sentir, a poder recibir lo que les vamos a dar, [porque] ellos ven el trabajo de lo que sucede en esas horas que están sentados, pero es un trabajo que se ha pensado y que se ha hecho por muchos años. Todos los bailarines llevamos toda una vida dedicados a trabajar, a entrenarnos, a prepararnos para llegar a ese escenario", asegura la bailarina.¿Qué sigue después?Después de la última presentación de Bolero en su país natal, Elisa Carrillo ofrecerá otras funciones en el verano y, en enero de 2026, comenzará su nueva etapa como directora de la escuela de ballet John Cranko de Stuttgart, Alemania, convirtiéndose en la primera mujer latinoamericana en dirigir la renombrada institución.La bailarina tomará el lugar de Tadeusz Matras —que ha estado al frente de la prestigiosa academia durante 27 años— y trabajará de la mano de Mikhail Kaniskin como director asociado."Quiero decirte que estoy muy honrada de recibir esta gran labor que se nos presenta, porque es una de las escuelas más importantes del mundo. De esa escuela salen grandes talentos y poder ayudar a que crezcan, a poder formarlos, es algo que me llena de mucha alegría", comparte Elisa, que a inicios del año 2000 completó su entrenamiento en dicha institución.Por esa razón, para la artista se trata de "volver a un lugar donde comenzamos nuestra carrera como bailarines profesionales"."Creo que es muy importante que la gente que viene de mi país, gente que viene de otros países de Latinoamérica —que hemos estado por mucho tiempo como no formando parte del mapa mundial de la danza—, que nos demos cuenta que podemos llegar a estos lugares, que podemos, con nuestra carrera y con nuestro amor y con todo lo que hemos dedicado, llegar también a lugares nuevos", añade.Por último, comparte que, en una profesión como la danza, es muy importante dar mucho amor a los niños y niñas que desean convertirse en profesionales, pues para ser bailarín se requiere mucha disciplina."La mayoría de esos niños dejan sus países y llegan a luchar por un sueño, así como yo lo hice, entonces, que sepan que voy a estar ahí apoyándolos y que voy a estar dando todo lo mejor (...), que se den cuenta que sí, que los sueños se pueden lograr y que hay que trabajar día a día y hay que tener disciplina", dice Carrillo.

