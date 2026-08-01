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Un ataque deja al menos 10 heridos en Colombia

Un ataque deja al menos 10 heridos en Colombia

Sputnik Mundo

Un camión cargado con explosivos estalló en la ciudad colombiana de Cúcuta, en el noreste del país, dejando al menos 10 personas heridas, informan medios... 01.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-01T12:46+0000

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La explosión se produjo cerca de una comisaría del departamento de Norte de Santander. Según información preliminar, antes de la detonación se registró un tiroteo entre los atacantes y la Policía, entre cuyos agentes hay ocho heridos.Por motivos de seguridad, las autoridades de la ciudad cerraron los accesos a la zona, señalan los medios.Se trata del tercer ataque contra la Policía en una semana. El hecho ocurre mientras faltan solo seis días para la investidura del presidente electo, Abelardo de la Espriella, planeada para el 7 de agosto.

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