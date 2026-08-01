Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260801/un-ataque-deja-al-menos-10-heridos-en-colombia-1174509449.html
Un ataque deja al menos 10 heridos en Colombia
Un ataque deja al menos 10 heridos en Colombia
Sputnik Mundo
Un camión cargado con explosivos estalló en la ciudad colombiana de Cúcuta, en el noreste del país, dejando al menos 10 personas heridas, informan medios... 01.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-01T12:46+0000
2026-08-01T12:52+0000
américa latina
colombia
terrorismo
explosión
policía
policía de colombia
seguridad
cúcuta
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/0e/1163359413_0:0:2851:1605_1920x0_80_0_0_46cc77599f9f272b4b7cc85979414623.jpg
La explosión se produjo cerca de una comisaría del departamento de Norte de Santander. Según información preliminar, antes de la detonación se registró un tiroteo entre los atacantes y la Policía, entre cuyos agentes hay ocho heridos.Por motivos de seguridad, las autoridades de la ciudad cerraron los accesos a la zona, señalan los medios.Se trata del tercer ataque contra la Policía en una semana. El hecho ocurre mientras faltan solo seis días para la investidura del presidente electo, Abelardo de la Espriella, planeada para el 7 de agosto.
https://noticiaslatam.lat/20260727/de-la-espriella-perfila-el-cierre-de-al-menos-15-embajadas-de-colombia-1174430320.html
colombia
cúcuta
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/0e/1163359413_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_9d3f72c2fe8b9ca015500131264bf733.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
colombia, terrorismo, explosión, policía, policía de colombia, seguridad, cúcuta
colombia, terrorismo, explosión, policía, policía de colombia, seguridad, cúcuta

Un ataque deja al menos 10 heridos en Colombia

12:46 GMT 01.08.2026 (actualizado: 12:52 GMT 01.08.2026)
© AP Photo / Jhon Wilson VizcainoOperativo en Colombia tras el atentado contra el precandidato Miguel Uribe
Operativo en Colombia tras el atentado contra el precandidato Miguel Uribe - Sputnik Mundo, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Jhon Wilson Vizcaino
Síguenos en
Un camión cargado con explosivos estalló en la ciudad colombiana de Cúcuta, en el noreste del país, dejando al menos 10 personas heridas, informan medios locales.
La explosión se produjo cerca de una comisaría del departamento de Norte de Santander. Según información preliminar, antes de la detonación se registró un tiroteo entre los atacantes y la Policía, entre cuyos agentes hay ocho heridos.
Por motivos de seguridad, las autoridades de la ciudad cerraron los accesos a la zona, señalan los medios.
Se trata del tercer ataque contra la Policía en una semana. El hecho ocurre mientras faltan solo seis días para la investidura del presidente electo, Abelardo de la Espriella, planeada para el 7 de agosto.
Abelardo de la Espriella. - Sputnik Mundo, 1920, 27.07.2026
América Latina
De la Espriella perfila el cierre de al menos 14 embajadas de Colombia
27 de julio, 03:57 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала