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De la Espriella perfila el cierre de al menos 14 embajadas de Colombia

De la Espriella perfila el cierre de al menos 14 embajadas de Colombia

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Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, dijo también que se romperán las relaciones con Cuba y Nicaragua, además de que se cerrarán 15... 27.07.2026, Sputnik Mundo

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Los otros países en los que se cerrarán las misiones diplomáticas colombianas son: Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Rumania, Senegal y Sudáfrica.De la Espriella también anunció que suspenderá la apertura de la embajada del país sudamericano en Gaza, que "nunca llegó a entrar en funcionamiento".Cabe recordar que, tras su victoria electoral del 21 de junio de 2026, De La Espriella anunció que Colombia buscará incorporarse al Escudo de las Américas, iniciativa lanzada por Washington, y propuso negociar un Plan Colombia 2.0.

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