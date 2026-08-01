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Libro de entrevistas hechas con IA a personajes muertos "no le hace bien al periodismo", dice experto

Libro de entrevistas hechas con IA a personajes muertos "no le hace bien al periodismo", dice experto

Sputnik Mundo

En un momento en el que la credibilidad en la prensa mexicana se ha visto muy afectada, un nuevo episodio que involucra el uso de la inteligencia artificial... 01.08.2026, Sputnik Mundo

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Esta semana, la periodista mexicana Yuriria Sierra publicó un libro de supuestas entrevistas que, a través de diversos chatbots, asegura que le hizo a personajes históricos como Aristóteles, Sócrates, Maquiavelo, Hannah Arendt y Simone de Beauvoir, entre otros.Según la comunicadora egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), uno de los más costosos del país latinoamericano, lo que la motivó a "platicar con todos" estos pensadores muertos fue saber "qué dirían" de los problemas que aquejan al mundo en la actualidad."Este es el primer libro, en realidad, en español, que declara el uso de inteligencia artificial. ¿Yo la usé? Sí, sí la usé", se jactó Sierra al narrar que se le ocurrió la idea un día que "estaba chambeando" y le preguntó "cualquier [tontería] a ChatGPT", tras lo que se dio cuenta de que, gracias a que la información que genera el chatbot proviene de internet, podría "convocar, a través de todo el acervo de conocimiento [que hay en la web], toda la información que hay de estos personajes"."Por supuesto que hay que hacer un trabajo tremendo para ver que, afortunadamente, ya todos los modelos tienen cada vez menos alucinaciones", le respondió Sierra.Sin embargo, sus aseveraciones causaron una gran controversia en las redes sociales, en donde docenas de usuarios pusieron en duda no solo la calidad de la propuesta, sino su legitimidad y pertinencia en una nación en la que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cada ciudadano lee menos de cuatro libros al año y en el que la confianza general hacia la prensa es del 31%, según datos del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo de la Universidad de Oxford."Cristina Rivera Garza hizo una profunda investigación en los archivos del primer 'manicomio' de México y se dio el tiempo de leer expedientes, cartas, fotos y tratar de conocer a alguien que nació hace dos siglos y poder escribir una novela sobre ella. Ahora hablan con chatbots", contrastó una usuaria en X.Un momento crítico para el periodismo En diálogo con Sputnik, el profesor-investigador de tiempo completo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Víctor Hugo Reyna, coincidió en que la publicación de este material surge al mismo tiempo que la prensa mexicana atraviesa "un momento complicado en términos de credibilidad".Si bien ponderó que lo anterior es así "no necesariamente por lo que la prensa ha hecho, sino más bien porque se está cuestionando todo" en la actualidad, señaló que, en definitiva, el libro de Sierra "no abona" a mejorar la situación.En ese sentido, consideró "preocupante que las grandes editoriales publiquen un texto de este tipo, que está muy alejado de lo que se busca en el periodismo", particularmente a través del género de la entrevista, cuyo fin es obtener información veraz y verificable.La entrevista es una relación socialEl experto mencionó como ejemplo la "conversación" con la filósofa francesa Simone de Beauvoir, en la que Sierra supuestamente le pregunta a la autora de El segundo sexo "¿cómo ve el feminismo del siglo XXI?". Tras leer dicho pasaje, Reyna constató que "no hay un diálogo, no hay un encuentro con una persona donde se logre que te diga algo que no haya mencionado ya".En otras palabras, Reyna argumentó, haciendo alusión a la antropóloga argentina Rosana Guber, que "la entrevista es una relación social", en el sentido de que este género periodístico implica necesariamente la confianza entre el entrevistado y el entrevistador."Eso para mí es lo problemático, que realmente el chiste de la entrevista es que yo te puedo responder cosas diferentes, incluso a Gabriel García Márquez lo criticaban (...) porque siempre respondía de manera diferente en las entrevistas para divertirse, entretenerse", sostuvo el investigador.El chatbot no es verificableParalelamente, Reyna observó que la misma pregunta que Sierra le "hizo" a Beauvoir se le podría plantear al chatbot, cambiando a la pensadora, y "te puede responder lo mismo, aunque no tenga que ver", toda vez que el mecanismo que le permite funcionar se basa en la recuperación de información como resúmenes, diálogos o textos dispersos en la red.Así, continuó, si un especialista en Simone de Beauvoir "leyera esta entrevista, te diría que no tiene nada que ver con su registro, con su lenguaje, con su manera de pensar, porque la IA no puede acercarse a eso".Por todo lo anterior, el profesor-investigador sostuvo que, "si la idea era ver los problemas actuales" a través de la mirada "de las personas del pasado", lo imprescindible sería leer sus textos, debido a que "hay que adentrarse, e incluso, pensar que te puede leer un especialista y señalar que te equivocaste"."En el periodismo y en las ciencias sociales (...) tenemos una tradición de anticiparnos a eso, de documentar lo que vamos a decir, de que todo lo que esté [en un trabajo periodístico] esté bien [sustentado] y, en este caso, no está documentado", remarcó Reyna."Me parece algo que dista mucho de lo que esperamos del periodismo y que no le hace bien al [gremio] en general", concluyó el experto.

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