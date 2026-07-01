La prensa mexicana sufre "crisis estructural de credibilidad" por falta de autocrítica, dicen expertos

En las últimas semanas, medios de comunicación de renombre en México cometieron pifias que ilustran una de las causas que ha llevado a la prensa a una crisis de credibilidad en el país latinoamericano, en donde la confianza general hacia los medios tradicionales es de apenas 31%, según el Digital News Report 2026 que elabora el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo de la Universidad de Oxford.El ejemplo más reciente es el escándalo que suscitó una entrevista publicada el 16 de junio por El Universal en la que el autor, el periodista Edmundo Cázares, atribuyó al célebre escritor y periodista Carlos Monsiváis —fallecido el 19 de junio de 2010— una serie de citas controvertidas sobre el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) que no pudieron ser confirmadas.El texto, publicado originalmente por El Sol de México hace 27 años, fue retirado y El Universal ofreció una disculpa pública a los familiares del autor de Escenas de pudor y liviandad (Grijalbo, 1988).Previamente, Cázares sostuvo en entrevista con la periodista mexicana Azucena Uresti que tenía el casete de la conversación con Monsiváis, pero que tenía que encontrarlo entre más de 900 cintas que resguarda. Además, alegó que las citas no fueron incluidas en la versión de 1999 por supuestas presiones editoriales.Unos días después, la periodista de Excélsior Leticia Robles de la Rosa publicó un reportaje en el que aseguró que el joven Emiliano González era hijo del senador Gerardo Fernández Noroña, de quien es colaborador en la cámara alta de México con un sueldo neto de 80.000 pesos (unos 4.576 dólares al cambio actual). Sin embargo, tanto el legislador como la madre del trabajador desmintieron el parentesco, ante lo que la comunicadora se vio obligada a ofrecer una disculpa, no sin antes aclarar que obtuvo la información de "diversos integrantes del más alto relieve en el Senado".Errores humanos e intencionalidad Los casos citados, sin embargo, no son fortuitos: forman parte de un entramado que combina un modelo de negocios que privilegia la inmediatez y los contenidos basura, con intereses económicos y políticos que, comúnmente, no se transparentan, según dijo a Sputnik el periodista Héctor Gutiérrez Trejo.A decir del reportero, que se ha especializado en la cobertura de temas de política y en la edición de textos y revistas, tanto El Universal como la periodista Leticia Robles de la Rosa incurrieron en fallas de método, ética y profesionalismo. Pero, aunque reconoce que el error es humano, distingue entre fallos individuales y "una crisis estructural de credibilidad" en los medios provocada por falta de transparencia y la inmediatez con la que se publica por la necesidad de "generar tráfico, likes y reacciones" al menor costo posible.En ese sentido, refiere, "todos los periodistas tenemos ideología y posturas políticas", pero "algo que afecta al periodismo neoliberal de los últimos 30 o 40 años" es que ha pretendido presentarse a sí mismo como un trabajo "desprovisto de ideologías, muy profesional, pero en realidad sigue inmerso" en esto.Así, dice, en el caso de El Universal, "las citas que le inventó [a Monsiváis] este periodista [Edmundo Cázares] para defenestrar a López Obrador (...), ahí hay una intencionalidad política [en la que] están jugando las fobias del periodista y, además, hay una falta de ética porque está mintiendo e inventando cosas que no existieron".No se coteja la información Al mismo tiempo, continúa el editor, aunque el diario trató de deslindarse y atribuir toda la responsabilidad a Cázares, "también están cometiendo un error de profesionalismo, [porque] editorialmente debieron, si sabían que [la entrevista] tenía un tema fuerte contra el expresidente, revisarla, pedirle pruebas [al periodista] y simplemente no lo hicieron"."O fue porque realmente ni la leyeron, no les importó, porque también tenían este interés de provocar polémica, lo cual genera más tráfico en su sitio y eso se traduce en dinero y, además, apelando a las fobias contra Andrés Manuel López Obrador" en un sector de la sociedad, observa Gutiérrez Trejo.En cuanto al reportaje firmado por Leticia Robles de la Rosa, el editor, parafraseando al actor y comediante estadounidense Robin Williams, sostiene que, al igual que los carros de la NASCAR, los periodistas tienen que mostrar quiénes son sus patrocinadores, "no solo porque hay intereses económicos o políticos detrás, sino también su propia ideología"."Robles de la Rosa, aunque ha hecho un buen trabajo en el pasado, sí le ha pesado mucho el aspecto ideológico; se nota que tiene una fobia hacia Morena (...). El problema es cuando ese [sentir] sesga tu trabajo y te resta objetividad y, aparte, te lleva a caer en errores de ética y de profesionalismo, de método", argumenta.Por consiguiente, agrega que tiene que haber una responsabilidad por parte de los periodistas, "sobre todo en casos tan fuertes, que estás vulnerando la presunción de inocencia de una persona, su reputación. En estos casos sí tienes que cotejar con mayor responsabilidad la información".Un alejamiento del interés públicoCon él coincide el periodista de investigación y datos Alejandro Castro, para quien estos dos casos ponen en evidencia que "hay una crisis de credibilidad que ha tenido que ver con el alejamiento del interés público" por parte de los medios tradicionales.En palabras del comunicador, que se ha especializado en medio ambiente, derechos humanos y transparencia, "para nadie en México es sorpresa que la prensa en su conjunto ha estado ligada al poder político y al poder económico".A esta situación se añade que, en la actualidad, "la gente tiene más opciones para informarse" y que el sector de la comunicación "no ha estado a la altura de lo que la sociedad necesita", dice Castro.En ese sentido, reconoce que "es necesario que la prensa mexicana haga una autocrítica y que valoremos que, de repente, nuestras metodologías son tan simples o tan flojas como las de cualquier influencer"."No hacemos la labor de verificar la información, hablo de la generalidad, pero yo creo que también la prensa es y somos corresponsables de la crisis de credibilidad que tenemos en este momento", resalta Castro.Falta de editores rigurosos Y agrega que, hoy en día, "es muy común que no se haga el proceso de buscar a las personas que involucren nuestro contenido, que no haya editores que verifiquen que la información que está proporcionando el reportero es fácil, porque también los medios, como parte de la propia crisis económica que viven, han dejado de tener editores rigurosos"."No hay un esfuerzo en general por las prisas, por las dinámicas [de la prensa], nos falta comprender los fenómenos de una forma mucho más general y eso a veces implica entender el problema desde muchos aspectos: social, económico, político, el enfoque de derechos humanos, de género", refiere Castro.Por su parte, Gutiérrez Trejo señala que si bien todos los medios padecen estos problemas por el modelo de negocios actual que domina en la prensa, el cual, como toda empresa, busca maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas, es necesario "combatir la precarización de los periodistas", por un lado.Por el otro, dice, "así como se le exige a los Gobiernos transparencia, a las empresas de comunicación se les debería exigir también, porque responden a intereses políticos, privados, partidistas de todos los colores"."También creo que el periodista, como un técnico, como alguien que practica un oficio, tiene que tener este compromiso, esta responsabilidad, esta ética de conducirse de esta manera", finaliza.
Dos errores recientes en la prensa mexicana exponen la compleja situación estructural que enfrentan los medios de comunicación en la actualidad, por un modelo de negocios que busca la inmediatez para obtener clics al menor costo, así como al alejamiento del interés público a favor de intereses políticos y económicos, dicen analistas a Sputnik.
En las últimas semanas, medios de comunicación de renombre en México cometieron pifias que ilustran una de las causas que ha llevado a la prensa a una crisis de credibilidad en el país latinoamericano, en donde la confianza general hacia los medios tradicionales es de apenas 31%, según el Digital News Report 2026 que elabora el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo de la Universidad de Oxford.
El ejemplo más reciente es el escándalo que suscitó una entrevista publicada el 16 de junio por El Universal en la que el autor, el periodista Edmundo Cázares, atribuyó al célebre escritor y periodista Carlos Monsiváis —fallecido el 19 de junio de 2010— una serie de citas controvertidas sobre el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) que no pudieron ser confirmadas.
El texto, publicado originalmente por El Sol de México hace 27 años, fue retirado y El Universal ofreció una disculpa pública a los familiares del autor de Escenas de pudor y liviandad (Grijalbo, 1988).
"Este diario asume la responsabilidad de no haber cotejado el contenido de la entrevista con la grabación que el señor Cázares aseguró tener y que no ha sido entregada como le fue requerida", escribió el diario de circulación nacional en una publicación en su sitio web, en la que se comprometió a "tomar las medidas necesarias" para ajustar sus "controles editoriales para que un hecho como este no se repita".
Previamente, Cázares sostuvo en entrevista con la periodista mexicana Azucena Uresti que tenía el casete de la conversación con Monsiváis, pero que tenía que encontrarlo entre más de 900 cintas que resguarda. Además, alegó que las citas no fueron incluidas en la versión de 1999 por supuestas presiones editoriales.
Unos días después, la periodista de Excélsior Leticia Robles de la Rosa publicó un reportaje en el que aseguró que el joven Emiliano González era hijo del senador Gerardo Fernández Noroña, de quien es colaborador en la cámara alta de México con un sueldo neto de 80.000 pesos (unos 4.576 dólares al cambio actual). Sin embargo, tanto el legislador como la madre del trabajador desmintieron el parentesco, ante lo que la comunicadora se vio obligada a ofrecer una disculpa, no sin antes aclarar que obtuvo la información de "diversos integrantes del más alto relieve en el Senado".
‼️EXTRA‼️ Ofrezco una disculpa a la señora Lilian González de la Lama por una publicación que, reitero, es responsabilidad exclusivamente mía; de nadie más, ni de mis editores ni de las personas que me dieron la información.
Los casos citados, sin embargo, no son fortuitos: forman parte de un entramado que combina un modelo de negocios que privilegia la inmediatez y los contenidos basura, con intereses económicos y políticos que, comúnmente, no se transparentan, según dijo a Sputnik el periodista Héctor Gutiérrez Trejo.
A decir del reportero, que se ha especializado en la cobertura de temas de política y en la edición de textos y revistas, tanto El Universal como la periodista Leticia Robles de la Rosa incurrieron en fallas de método, ética y profesionalismo. Pero, aunque reconoce que el error es humano, distingue entre fallos individuales y "una crisis estructural de credibilidad" en los medios provocada por falta de transparencia y la inmediatez con la que se publica por la necesidad de "generar tráfico, likes y reacciones" al menor costo posible.
De esa manera, continúa, "hay que diferenciar el error individual, que todo periodista ha tenido y lo vamos a tener, (...) y otra cosa es cuando hay una intencionalidad" tácita.
En ese sentido, refiere, "todos los periodistas tenemos ideología y posturas políticas", pero "algo que afecta al periodismo neoliberal de los últimos 30 o 40 años" es que ha pretendido presentarse a sí mismo como un trabajo "desprovisto de ideologías, muy profesional, pero en realidad sigue inmerso" en esto.
Así, dice, en el caso de El Universal, "las citas que le inventó [a Monsiváis] este periodista [Edmundo Cázares] para defenestrar a López Obrador (...), ahí hay una intencionalidad política [en la que] están jugando las fobias del periodista y, además, hay una falta de ética porque está mintiendo e inventando cosas que no existieron".
No se coteja la información
Al mismo tiempo, continúa el editor, aunque el diario trató de deslindarse y atribuir toda la responsabilidad a Cázares, "también están cometiendo un error de profesionalismo, [porque] editorialmente debieron, si sabían que [la entrevista] tenía un tema fuerte contra el expresidente, revisarla, pedirle pruebas [al periodista] y simplemente no lo hicieron".
"O fue porque realmente ni la leyeron, no les importó, porque también tenían este interés de provocar polémica, lo cual genera más tráfico en su sitio y eso se traduce en dinero y, además, apelando a las fobias contra Andrés Manuel López Obrador" en un sector de la sociedad, observa Gutiérrez Trejo.
"El Universal debió haber actuado con más transparencia, decir cómo fue el proceso [para recuperar la entrevista], quién fue el editor responsable de eso, porque no lo mencionan, pero tuvo que haber un editor responsable, que es tan responsable como el periodista que publicó esta información falsa", agrega.
En cuanto al reportaje firmado por Leticia Robles de la Rosa, el editor, parafraseando al actor y comediante estadounidense Robin Williams, sostiene que, al igual que los carros de la NASCAR, los periodistas tienen que mostrar quiénes son sus patrocinadores, "no solo porque hay intereses económicos o políticos detrás, sino también su propia ideología".
"Robles de la Rosa, aunque ha hecho un buen trabajo en el pasado, sí le ha pesado mucho el aspecto ideológico; se nota que tiene una fobia hacia Morena (...). El problema es cuando ese [sentir] sesga tu trabajo y te resta objetividad y, aparte, te lleva a caer en errores de ética y de profesionalismo, de método", argumenta.
Por consiguiente, agrega que tiene que haber una responsabilidad por parte de los periodistas, "sobre todo en casos tan fuertes, que estás vulnerando la presunción de inocencia de una persona, su reputación. En estos casos sí tienes que cotejar con mayor responsabilidad la información".
Con él coincide el periodista de investigación y datos Alejandro Castro, para quien estos dos casos ponen en evidencia que "hay una crisis de credibilidad que ha tenido que ver con el alejamiento del interés público" por parte de los medios tradicionales.
En palabras del comunicador, que se ha especializado en medio ambiente, derechos humanos y transparencia, "para nadie en México es sorpresa que la prensa en su conjunto ha estado ligada al poder político y al poder económico".
A esta situación se añade que, en la actualidad, "la gente tiene más opciones para informarse" y que el sector de la comunicación "no ha estado a la altura de lo que la sociedad necesita", dice Castro.
"Tienes, por una parte, a gente con mucho acceso a la información, no siempre información buena ni verificada pero, por otro lado, también tienes a una prensa que sigue fallando en su labor de informar con profesionalismo y rigor", sostiene el periodista.
En ese sentido, reconoce que "es necesario que la prensa mexicana haga una autocrítica y que valoremos que, de repente, nuestras metodologías son tan simples o tan flojas como las de cualquier influencer".
"No hacemos la labor de verificar la información, hablo de la generalidad, pero yo creo que también la prensa es y somos corresponsables de la crisis de credibilidad que tenemos en este momento", resalta Castro.
Falta de editores rigurosos
Y agrega que, hoy en día, "es muy común que no se haga el proceso de buscar a las personas que involucren nuestro contenido, que no haya editores que verifiquen que la información que está proporcionando el reportero es fácil, porque también los medios, como parte de la propia crisis económica que viven, han dejado de tener editores rigurosos".
"No hay un esfuerzo en general por las prisas, por las dinámicas [de la prensa], nos falta comprender los fenómenos de una forma mucho más general y eso a veces implica entender el problema desde muchos aspectos: social, económico, político, el enfoque de derechos humanos, de género", refiere Castro.
Así, el periodista considera que se trata de "un mal sistémico que atraviesa a toda la prensa en el país" que, para resolverse, tiene que "ir de la mano con la propia alfabetización de la sociedad" en términos informativos.
Por su parte, Gutiérrez Trejo señala que si bien todos los medios padecen estos problemas por el modelo de negocios actual que domina en la prensa, el cual, como toda empresa, busca maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas, es necesario "combatir la precarización de los periodistas", por un lado.
Por el otro, dice, "así como se le exige a los Gobiernos transparencia, a las empresas de comunicación se les debería exigir también, porque responden a intereses políticos, privados, partidistas de todos los colores".
"También creo que el periodista, como un técnico, como alguien que practica un oficio, tiene que tener este compromiso, esta responsabilidad, esta ética de conducirse de esta manera", finaliza.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).