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"Todo nuestro reproche": Sánchez tilda lo ocurrido en Ceuta de violación de la integridad territorial de España

"Todo nuestro reproche": Sánchez tilda lo ocurrido en Ceuta de violación de la integridad territorial de España

Sputnik Mundo

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó la llegada de miles de inmigrantes marroquíes a la ciudad autónoma de Ceuta como "una violación de... 31.07.2026, Sputnik Mundo

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El jefe del Ejecutivo atribuyó esta "avalancha" migratoria a la "lectura interesada" que, en sus palabras, han hecho las mafias dedicadas al tráfico de personas de la sentencia del Tribunal Supremo. El fallo ratificó una resolución previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía según la cual, explicó Sánchez, no pueden aplicarse devoluciones en frontera a las personas que acceden al país a nado, al considerar que en ese caso no existe una frontera física claramente delimitada.Ante esta situación, el mandatario aseguró que el Gobierno de España, en coordinación con las autoridades de Ceuta, ya ha adoptado diversas medidas para reforzar la seguridad en la ciudad."Hemos aumentado en 400 el número de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que combinados con el despliegue de las Fuerzas Armadas, del Ejército de tierra y con el aporte de la Armada, lo que pretende es (...) garantizar la tranquilidad y la seguridad de los vecinos y vecinas ceutíes", afirmó.Asimismo, anunció que, como medida inmediata y mientras se estudia la necesidad de introducir modificaciones legales, el Gobierno solicitó a la empresa pública Sasemar el despliegue de boyas en el espigón para crear una barrera física, "al menos desde el punto de vista visual", compatible con el fallo del Tribunal Supremo.Sánchez también destacó la cooperación con el Gobierno de Marruecos y agradeció a Rabat "la voluntad y la cooperación" para agilizar el proceso de repatriación de los migrantes que ingresaron de forma irregular en territorio español.En un mensaje a los habitantes de la ciudad de Ceuta, el presidente del Ejecutivo español aseguró que "España está con ellos" .La ciudad autónoma de Ceuta, al sur de España, enfrenta estos días una avalancha de migrantes procedentes de Marruecos que tratan de cruzar la frontera, a nado o a pie, y han desbordado los recursos locales de acogida. El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, cifró en 60.000 las personas llegadas a la localidad en las últimas horas y en 34 el número de víctimas mortales a causa de la avalancha migratoria.

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